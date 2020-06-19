В китайському місті Чунцін місцеві дизайнери розробили концепцію гранітного інтер'єру. Підлога, частина стін та столи тут зроблені повністю з граніту, а стеля та решта стін в приміщенні бетонні. Також всередині є готель для відвідувачів, а сам заклад славиться своєю традиційною китайською локшиною.

Гостра локшина є традиційною для міста Чунцін, пише Dezeen.

До слова: Лісова кухня та рожевий коридор: приклад бюджетного оновлення інтер'єру квартири – фото

Ремонт розпочався з перестановки кількох структурних колон, які поділили 150 квадратних метрів площі закладу на три секції.



Найбільшою цікавинкою закладу є гранітний інтер'єр / Фото Dezeen

Так, ресторан має кухню площею 55 квадратних метрів, 15 квадратних метрів площі для підготовки напоїв та десертів, а решта 80 "квадратів" займає обідній зал.



Дизайнери використали кілька видів граніту / Фото Dezeen

Чорний граніт, який став основним будівельним матеріалом в закладі, інкрустований білим каменем.

Біля столиків всередині стоять розкладні стільці, які в китайців асоціюються із вуличною їжею. Червоні скляні таблички, які підвішені до стелі, тут виконують роль меню.



Меню тут написане на скляних табличках / Фото Dezeen

Читайте також: Класичний мінімалізм у білих тонах – концепт оновлення історичного будинку в Іспанії

Додатково на другому поверсі ресторану є готель з низкою мінімалістичних гостьових апартаментів, оформлених у заспокійливих відтінках сірого.