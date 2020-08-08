В Графстві Девон, що на півдні Великої Британії побудували будинок у притаманній британському стилю строгості. Одноповерхова цегляна споруда вирізняється "тактильним" мінімалістичним інтер'єром.

Раніше на цьому місці стояв старий дерев'яний будинок, який вирішили розібрати, пише Dezeen.

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Ідеально рівна лінійна стіна з червоної цегли приховує мінімалістичний інтер'єр та внутрішній дворик. Сучасне енергоефективне житло обгороджене невеликим парканом, щоб не відрізнятись від навколишніх помешкань.



Робочий простір тут розташовується біля великого вікна / Фото Dezeen

На території колись розташовувався великий сад, який, за словами дизайнерів, власник будинку планує відновити.

Цікаво, що спереду будинок не має жодного віконного прорізу – лише двері. Проте стіни добре утеплені, тож дозволяють економити на опаленні.



Через відсутність вікон всередині будинок є доволі темним / Фото Dezeen

Помешкання обладнане системою нагрівання повітря, яка забезпечує понад 100 відсотків необхідної енергії для дому. Всередині є вітальня, а також внутрішній двір, бібліотека та чотири спальні.

Через невелику кількість вікон, а отже природного світла – інтер'єр можна цілком називати тактильним, адже предмети тут найкраще "пізнавати" руками.



Через невелику кількість світла, інтер'єр називають тактильним / Фото Dezeen

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Оздоблення тут вирізняється землистим кольором, що допомагає створити "безтурботну" атмосферу. Деякі стіни в будинку облицьовані фактурною теракотовою плиткою, а підлога зроблена з грубої дубової дошки.

Дивіться більше фото будинку з "тактильним інтер'єром":