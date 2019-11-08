Телевізійні зони в будинку: де та як правильно облаштувати

В епоху інтернету все більше людей відмовляються від телевізорів, водночас популярність серіалів та розважальних програм лише зростає. Якщо ви хочете переглянути улюблений фільм з комфортом та на великому екрані – постане питання облаштування телевізійних зон в будинку.

Встановити телевізор можна ледь не у всіх кімнатах власної оселі. Проте облаштування телевізійної зони буде доцільним там, де ви проводите багато часу.

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Телевізійна зона на кухні



Хороший варіант з облаштуванням телевізора на стіні / фото: Дизайн ресурс

Дозволяє переглянути улюблену передачу за приготуванням вечері або не пропустити серію нового серіалу за чаюванням. Важливо вибрати телевізор, якому не шкодить волога.

Де можна розмістити телевізор?

обідній стіл;

стільницю;

встановити на стіну за допомогою кронштейна;

вбудувати в спеціальну нішу.

Не рекомендується ставити телевізор на мікрохвильову піч та холодильник. Ці прилади своїм випромінюванням можуть зіпсувати екран.

Телевізійна зона у вітальні



В цьому випадку телевізійна зона виділена плитою сірого кольору / фото: Samotuzhky

У вітальню варто вибирати великий телевізор, а при облаштуванні не забувати про необхідність вільного регулювання екрану.

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Варіанти розміщення:

на поверхні меблів;

на стінах;

у спеціальній ніші в стіні.

Не варто розміщувати екран біля камінів чи нагрівальних приладів. При облаштуванні вітальні знавці радять зробити акцент на телевізійній зоні. Це можна зробити декоративним каменем чи цеглою, ліпниною або шпалерами.

Телевізійна зона у спальні



Екран розташовується трохи над комодом, що дозволяє дивитись телевізор лежачи / фото: Homediz

Перед тим, як вирішити, де встановити телевізор, треба зрозуміти в якій позі, на ліжку його буде зручно дивитись.

Де поставити телевізор?

над каміном (на безпечній відстані);

на комоді;

на стіні;

між дзеркалами шафи.

Не рекомендується встановлення телевізора на туалетних столиках чи шафах.

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Важливо не забувати, що варіанти розміщення телевізійних зон більше залежать від розмірів та дизайну кімнати. Саме від власних можливостей варто відштовхуватись перш за все.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням