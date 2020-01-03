Тренди в інтер’єрі у 2020 році: що вважається стильним, а чого варто позбутись

Щороку дизайнери дають нові поради щодо оформлення інтер’єру будинку. Звісно тренди в кольорі стін, вигляду нічного столика або декору вітальні змінюються буквально кожних 12 місяців. 2020 рік не став винятком. То які речі пора виносити з дому, а що варто навпаки купити – читайте в нашому матеріалі.

Деякі тренди лишаються актуальними на десятиліття, дещо не вийде з моди і через кілька років, але, наприклад, колір стін вважатиметься застарілим вже через рік. То що ж буде популярним в цьому році?

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Речі, яких треба позбутись та які треба придбати у 2020 році

Забудьте: пластик

Купіть: натуральні матеріали



Більше предметів з натуральних матеріалів варто додавати до усіх кімнат / фото: Roomester

Єдиний тренд, який популярний вже не перший рік і який буде популярним ще протягом довгого часу – мінімум пластику. Погодьтесь, набагато приємніше жити серед дерева та скла, ніж пластикових стільців та ліжок.

Забудьте: ананасові візерунки

Зробіть: квіткові та морські узори



Квіткові композиції можуть виглядати цілком сучасно / фото: Художня кімната

Минулого року модними вважались стіни з ананасними малюнками, проте в цьому році експерти настирливо радять абстрактні макові чи ромашкові композиції. Те, що нещодавно вважалось старомодним, сьогодні знову стає популярним.

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Забудьте: сірі стіни

Зробіть: зелені стіни



Ще один популярний колір в дизайні кімнат у цьому році / Triora

З 2019 роком пішла в історію ціла декада, а з нею в забуття кануть і сірі відтінки в інтер’єрі. Натомість теплі вівсяний, персиковий чи рожевий увійдуть в тренди. Проте головним кольором в новому році, окрім синього, повинен стати світло-зелений.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням