Топ-3 найдорожчих будинків на колесах: фото

Якщо ви затятий мандрівник, але не любите готелів чи хостелів – будиночок на колесах саме для вас. Вони є в різноманітних цінових категоріях та на гаманці різного розміру. Які новинки з "вищої полички" представлені сьогодні на ринку – читайте в нашому матеріалі.

В таких будиночках на колесах часто зручностей ще більше, аніж в звичайних.

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Топ-3 найдорожчих будинки на колесах

Marchi Mobile EleMMent Palazzo



Напевно найдорожчий варіант на сьогодні / фото: Наші ua

Це диво техніки поєднує в собі усі переваги яхти, літака та, власне, автомобіля.

Дерев'яна підлога, мармурові стільниці ручної роботи, LED-освітлення і новомодний дизайн добре передають дизайнерські тенденції сьогодення – поєднання мінімалізму та сучасних технологій.



Такий дизайн не пропонують навіть деякі дорогі готелі / фото: Наші ua

Ціна питання: 2 300 000$

Prevost H3-45 VIP



Автобус запропонує два поверхи комфортного простору / фото: Наші ua

Висота цього будинку – 3,8 метра. Завдяки цьому, його власники мають ще один поверх в своєму розпорядженні. Мармурові кухонні столи, величезні спальні, м'які крісла та дивани, глянсовий паркет – не усі готелі можуть запропонувати такий шик. Ще однією перевагою цього підкорювача доріг є суперлегкий метал, з якого його зроблено.



Тут ціна не така приголомшлива / фото: Наші ua

Ціна пересувного будиночка – 895 000$

Country Coach Prevost



В гори цим автобусом не поїдеш / фото: Наші ua

Такий варіант призначений більше для рівної поверхні. Також автобус не розвиватиме серйозної швидкості. Будиночок запропонує вам інтер’єр прикрашеними порцеляною, кедровими меблями, величезною вбиральнею і не менш великою ванною кімнатою.

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Автобус має усе для комфортного життя / фото: Наші ua

Ціна: 750 000$

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням