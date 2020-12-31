Топ-3 найдорожчих будинків на колесах: фото
Якщо ви затятий мандрівник, але не любите готелів чи хостелів – будиночок на колесах саме для вас. Вони є в різноманітних цінових категоріях та на гаманці різного розміру. Які новинки з "вищої полички" представлені сьогодні на ринку – читайте в нашому матеріалі.
В таких будиночках на колесах часто зручностей ще більше, аніж в звичайних.
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Топ-3 найдорожчих будинки на колесах
Marchi Mobile EleMMent Palazzo
Напевно найдорожчий варіант на сьогодні / фото: Наші ua
Це диво техніки поєднує в собі усі переваги яхти, літака та, власне, автомобіля.
Дерев'яна підлога, мармурові стільниці ручної роботи, LED-освітлення і новомодний дизайн добре передають дизайнерські тенденції сьогодення – поєднання мінімалізму та сучасних технологій.
Такий дизайн не пропонують навіть деякі дорогі готелі / фото: Наші ua
Ціна питання: 2 300 000$
Prevost H3-45 VIP
Автобус запропонує два поверхи комфортного простору / фото: Наші ua
Висота цього будинку – 3,8 метра. Завдяки цьому, його власники мають ще один поверх в своєму розпорядженні. Мармурові кухонні столи, величезні спальні, м'які крісла та дивани, глянсовий паркет – не усі готелі можуть запропонувати такий шик. Ще однією перевагою цього підкорювача доріг є суперлегкий метал, з якого його зроблено.
Тут ціна не така приголомшлива / фото: Наші ua
Ціна пересувного будиночка – 895 000$
Country Coach Prevost
В гори цим автобусом не поїдеш / фото: Наші ua
Такий варіант призначений більше для рівної поверхні. Також автобус не розвиватиме серйозної швидкості. Будиночок запропонує вам інтер’єр прикрашеними порцеляною, кедровими меблями, величезною вбиральнею і не менш великою ванною кімнатою.
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Автобус має усе для комфортного життя / фото: Наші ua
Ціна: 750 000$
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням