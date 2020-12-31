Топ-3 найцікавіших новин зі світу архітектури в 2019 році: огляд
В 2019 році сталось багато цікавих подій у світі архітектури, проте ми вибрали для вас три найбільш рейтингові новини. Згадаємо разом все, що найбільше цікавило читачів у останньому році другої декади.
У Deezen зібрали найцікавіші новини на основі переглядів.
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Найбільш топові архітектурні новини в 2019 році
Будівництво Бурдж Аль Бабас
Наразі будівельні роботи там, схоже, не ведуться / фото: Dezeen
Відео з безпілотника, який показує вид зверху на сотні покинутих замків у Туреччині, стало топовою подією ще в січні 2019 року.
Розташований на півдорозі між Стамбулом та Анкарою, кластер Бурдж Аль Бабас буде складатися із 732 однакових мінізамків, проте будівництво ще не завершено.
Нотр-Дам де Парі
Варіантів відновлення собору було безліч / фото: Dezeen
Пожежа в соборі Нотр-Дам була однією з найтрагічніших подій в історії архітектури не лише 2019 року, але й останньої декади.
У відповідь на руйнівну пожежу велика кількість архітекторів та дизайнерів почали пропонувати альтернативне бачення для відбудови собору.
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Хмарочос Leeza Soho
Хмарочос став черговим творіння Захи Хадід / фото: Dezeen
Відкритий в листопаді 2019 року хмарочос в Пекіні, був завершений за проєктом Захи Хадід.
Відома архітекторка померла ще у 2016 році. Серед відомих її робіт: стадіон "Аль Вакра" в Катарі, готель "Опус" в Дубаї та міжнародний аеропорт Пекін Даксін.
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