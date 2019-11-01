Топ-5 незвичних будинків, побудованих зі сміття: фото

Будівництво власного помешкання дуже часто забирає багато часу та грошей. І якщо екологічні будинки вже нікого не дивують, то житло, збудоване зі сміття ще може вражати.

Будинки зі сміття хороший приклад того, як можна вирішити проблему з утилізацією сміття та суттєво знизити витрати на створення житла.

До вашої уваги топ-5 незвичних споруд зі сміття

Будинок з пляшок

Пляшки найвідоміший матеріал для будівництва будинків з відходів. Такий матеріал має багато плюсів:

низькі витрати на будівництво;

здатність пропускати світло, це дозволяє економити електроенергію;

хороша теплоізоляція завдяки повітрю всередині;

довговічність.



Схожих будинків багато по цілій планеті / фото ua.in.ua

Будинок з контейнерів

Поширений тип житла серед бездомних і біженців в США. Списані контейнери коштують відносно недорого. Плюси:

технічно вони зроблені не зі сміття в традиційному розумінні слова;

зазвичай оснащені всіма зручностями;

дозволяють зробити великі вікна, що робить їх популярними на берегах океанів.



Такий тип помешкання можна побачити у фільмах / фото ua.in.ua

Будинок зі сміття

Уругвайський художник звів на одному з островів Бразилії будову зі сміття, яке зібрав у на самому ж острові. У ньому є все необхідне: кухня, ванна, спальні місця, технічні блага.

Плюси:

добре підходить для теплого клімату;

не потребує кондиціонера;

дозволяє власнику заробити.



Такий будинок унікальний ще й своїм розташуванням / фото ua.in.ua

Автомобільні шини

Ще один популярний спосіб будівництва, достатньо укласти їх рядами і наповнити внутрішній простір сумішшю з різного мотлоху.

грунт вкупі зі склом і технічним сміттям всередині вирішує проблему утилізації;

акумулюють тепло;

не вимагає кондиціонування.



Схожі споруди є в Україні / фото ua.in.ua

Будинок з пивних банок

Відома споруда Джона Мілковича в Техасі. На оформлення стін пішло понад 50 тисяч банок.

Плюси:

можна використовувати як декор до готового фасаду;

вирішує проблему утилізації банок.



А це щось новеньке / фото ua.in.ua

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