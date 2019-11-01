Топ-5 незвичних будинків, побудованих зі сміття: фото
Будівництво власного помешкання дуже часто забирає багато часу та грошей. І якщо екологічні будинки вже нікого не дивують, то житло, збудоване зі сміття ще може вражати.
Будинки зі сміття хороший приклад того, як можна вирішити проблему з утилізацією сміття та суттєво знизити витрати на створення житла.
До вашої уваги топ-5 незвичних споруд зі сміття
Будинок з пляшок
Пляшки найвідоміший матеріал для будівництва будинків з відходів. Такий матеріал має багато плюсів:
- низькі витрати на будівництво;
- здатність пропускати світло, це дозволяє економити електроенергію;
- хороша теплоізоляція завдяки повітрю всередині;
- довговічність.
Схожих будинків багато по цілій планеті / фото ua.in.ua
Будинок з контейнерів
Поширений тип житла серед бездомних і біженців в США. Списані контейнери коштують відносно недорого. Плюси:
- технічно вони зроблені не зі сміття в традиційному розумінні слова;
- зазвичай оснащені всіма зручностями;
- дозволяють зробити великі вікна, що робить їх популярними на берегах океанів.
Такий тип помешкання можна побачити у фільмах / фото ua.in.ua
Будинок зі сміття
Уругвайський художник звів на одному з островів Бразилії будову зі сміття, яке зібрав у на самому ж острові. У ньому є все необхідне: кухня, ванна, спальні місця, технічні блага.
Плюси:
- добре підходить для теплого клімату;
- не потребує кондиціонера;
- дозволяє власнику заробити.
Такий будинок унікальний ще й своїм розташуванням / фото ua.in.ua
Автомобільні шини
Ще один популярний спосіб будівництва, достатньо укласти їх рядами і наповнити внутрішній простір сумішшю з різного мотлоху.
- грунт вкупі зі склом і технічним сміттям всередині вирішує проблему утилізації;
- акумулюють тепло;
- не вимагає кондиціонування.
Схожі споруди є в Україні / фото ua.in.ua
Будинок з пивних банок
Відома споруда Джона Мілковича в Техасі. На оформлення стін пішло понад 50 тисяч банок.
Плюси:
- можна використовувати як декор до готового фасаду;
- вирішує проблему утилізації банок.
А це щось новеньке / фото ua.in.ua
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