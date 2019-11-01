Топ-5 незвичних будинків, побудованих зі сміття: фото

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Будинки зі сміття можуть стати хорошим рішенням на майбутнє
Будинки зі сміття можуть стати хорошим рішенням на майбутнє / billionews

Будівництво власного помешкання дуже часто забирає багато часу та грошей. І якщо екологічні будинки вже нікого не дивують, то житло, збудоване зі сміття ще може вражати.

Будинки зі сміття хороший приклад того, як можна вирішити проблему з утилізацією сміття та суттєво знизити витрати на створення житла.

До вашої уваги топ-5 незвичних споруд зі сміття

Будинок з пляшок

Пляшки найвідоміший матеріал для будівництва будинків з відходів. Такий матеріал має багато плюсів:

  • низькі витрати на будівництво;
  • здатність пропускати світло, це дозволяє економити електроенергію;
  • хороша теплоізоляція завдяки повітрю всередині;
  • довговічність.


Схожих будинків багато по цілій планеті / фото ua.in.ua

Будинок з контейнерів

Поширений тип житла серед бездомних і біженців в США. Списані контейнери коштують відносно недорого. Плюси:

  • технічно вони зроблені не зі сміття в традиційному розумінні слова;
  • зазвичай оснащені всіма зручностями;
  • дозволяють зробити великі вікна, що робить їх популярними на берегах океанів.


Такий тип помешкання можна побачити у фільмах / фото ua.in.ua

Будинок зі сміття

Уругвайський художник звів на одному з островів Бразилії будову зі сміття, яке зібрав у на самому ж острові. У ньому є все необхідне: кухня, ванна, спальні місця, технічні блага.

Плюси:

  • добре підходить для теплого клімату;
  • не потребує кондиціонера;
  • дозволяє власнику заробити.


Такий будинок унікальний ще й своїм розташуванням / фото ua.in.ua

Автомобільні шини

Ще один популярний спосіб будівництва, достатньо укласти їх рядами і наповнити внутрішній простір сумішшю з різного мотлоху.

  • грунт вкупі зі склом і технічним сміттям всередині вирішує проблему утилізації;
  • акумулюють тепло;
  • не вимагає кондиціонування.


Схожі споруди є в Україні / фото ua.in.ua

Будинок з пивних банок

Відома споруда Джона Мілковича в Техасі. На оформлення стін пішло понад 50 тисяч банок.

Плюси:

  • можна використовувати як декор до готового фасаду;
  • вирішує проблему утилізації банок.

 
А це щось новеньке / фото ua.in.ua

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Теги: Дизайн Архітектура
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