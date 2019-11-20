Топ 5 незвичних будинків знаменитостей: фото

Ледь не усі знаменитості вміють бездумно витрачати гроші. Хтось віддає перевагу автомобілям, хтось купує власні літаки або кораблі. Проте інвестиції в нерухомість завжди залишаються в пріоритеті для багатіїв, навіть якщо куплена нерухомість дещо незвична.

Житло в печері або в Середньовічному замку? Легко, якщо ви зірка голлівудського кіно.

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До вашої уваги топ 5 незвичних будинків знаменитостей

Дачний будиночок Джулії Робертс



На перший погляд важко сказати, що тут живе знаменитість / фото: Dekatop

Джулія Робертс полюбляє продукти з власного городу. Скоріш за все, саме тому зірка вирішила купити будиночок з ділянкою. Актриса навіть зіграла весілля в цьому будинку, правда сам бенкет проходив в білому шатрі.

Замок Ніколаса Кейджа



Шикарний замок є лише третім в колекції актора / фото: Кіноафіша

Ніколас Кейдж відомий своєю пристрастю до колекціонування старовинних будівель. Зараз актор володіє трьома замками, а також безліччю будівель, стилізованих під старовину. Серед інших виділяється замок, під назвою Мідфорд, актор придбав його за 5 000 000 англійських фунтів стерлінгів в 2007 році.

Будинок з бетону Стіва Мартіна



Оселю легко було б переобладнати під стиль лофт / фото: Dekatop

Одного разу актор заявив, що хоче собі бетонний будинок. Виявилось, що Стів не жартував. Житло вийшло повністю бетонним, від підлоги і до стелі. Жодної обробки в ньому просто немає – голі стіни, стеля та інші будівельні деталі нагадують недобудований торговий центр.

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Особняк Наомі Кемпбелл



З висоти пташиного польоту особняк вражає найбільше / фото: ТСН

Наомі Кемпбелл не купувала це диво, а отримала у подарунок. Особливістю будинку є те, що територія, доріжки та і сама споруда з висоти пташиного польоту зображують Уаджет. Інша назва "око Гора" – це давньоєгипетський символ. Сам особняк розташований на острові недалеко від Туреччини.

Печера Діка Кларка



Після смерті Кларка будинок пустує / фото: Dekatop

Будинок розташований в Санта-Моніці у заповідній зоні. Влада не дозволяла будувати тут жодних споруд. Погодились лише після стилізації будинку під печеру, адже в стилі "мегаліт" він цілком відповідав навколишньому ландшафту. Всередині кожен гість може уявити себе в доісторичній ері.

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