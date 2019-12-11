Топ-5 віталень, які надихають: дизайнери визначились з рейтингом – фото

Відомий американський журнал "The New York Times Style Magazine" склав рейтинг відомих кімнат, які надихають найбільше. Переможців визначило спеціальне журі, а ми відібрали для вас 5 найкращих віталень.

До складу журі увійшли троє дизайнерів двоє журналістів та один фотограф, повідомляє "The New York Times Style Magazine".

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Рейтинг віталень, які надихають найбільше

"Георгівські" будинки у Великій Британії



Голі стіни створюють відчуття строгої епохи / фото: The New York Times Style Magazine

Де: Лондон та Единбург, Велика Британія

Численні будиночки в Лондоні та Единбургу побудовані під час правління короля Георга. Відзнаку отримали вітальні з величезними квадратними кімнатами із стелями заввишки 16 футів (майже 5 метрів). Вони мають класичну римською симетрію. Характерною особливістю є також великі вікна, розміщені з ідеальним інтервалом один від одного.

Студія Bloomsbury Group



У подружжя часто гостювали відомі люди / фото: The New York Times Style Magazine

Де: Сассекс, Велика Британія

Пара живописців Ванеса та Клайв Белл жили тут десятиліттями. Практично кожна поверхня будинку є місцем для інтелектуальних богем. Звичайний фермерський будиночок є втіленням абстракції постімпресіоністів, саме так на їхню думку виглядала революція. В цьому будинку надихалась британська письменниця Вірджинія Вульф.

Вітальня Жан-Мішеля Франка



Метал та кераміка точно не додавали затишку кімнаті / фото: The New York Times Style Magazine

Де: Париж, Франція

Суворий мінімалізм, в якому зроблена ця кімната, відмінно характеризує Франка та його дружину. Суворі в побуті, вони були такими ж і в дизайні власного будинку. Стіни квартири покриті панелями та були всіяні картинами Даллі та Пікассо. Створені з пишних матеріалів, такі як шагрень і слюда, не виходять за межі геометричної строгості майстра.

Вітальня Фінна Джуля



Традиційні для скандинавів білі стіни прикрашають багато картин / фото: The New York Times Style Magazine

Де: Шарлоттенлунд, Данія

Данський дизайнер Фінн Джуль разом зі своїм земляком Гансом Вегнером створили новий скандинавський дизайн меблів з м'якими контурними лініями. Такий стиль здійснив справжню революцію, бо був повною протилежністю неокласики, яка передувала цьому.



Будинок мав вільне планування – радикальне для того часу рішення. Стеля кожної кімнати була пофарбована в інший колір, щоб створити різні настрої. У вітальні, де Джул розмістив одне зі своїх бежевих крісел, яке було покликане викликати відчуття перебування під полотном.

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Вітальня Ненсі Ланкастер



У вітальні досі зберігаються багато вінтажних речей / фото: The New York Times Style Magazine

Де: Лондон, Велика Британія

Приклад британського класичного стилю. Яскраві кольори та велика кількість антикваріату не лише в декорі, але й в меблях. Також великі вишукані люстри, широкі вікна та картини в проміжках між ними. Ланкастер, яка прожила у Великій Британії майже все своє доросле життя, хотіла мати будинок, який символізуватиме втрачений Англією стиль. Після її смерті кімната стала скупченням добра для колекціонерів із всього світу.

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