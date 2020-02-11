Трамп хоче заборонити деконструктивізм в будівництві установ: фото "непривабливих" будівель

Нещодавно президент США Дональнд Трамп запропонував заборонити бруталістський та деконструктивістський стиль в будівництві федеральних будівель. В документі виділено три "непривабливі" будівлі, які були збудовані за дві останні декади.

Про затію президента США пише Dezeen.

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В ініціативі згадуються Федеральна будівля Сан-Франциско, яку спроєктувала архітектурна фірма Morphosis, будівля суду міста Маямі від Фергюсона та компанії Arquitectonica, а також Ощадний суд США в Остіні.



Федеральна будівля Сан-Франциско була відрита в 2007 році / фото: Dezeen

У документі зазначається, що "слід серйозно розглянути" щодо перепланування будівель, які не відповідають вимогам.

Архітектурні проєкти в стилях бруталістського та деконструктивістського характеру та стилі, що випливають з них, не відповідають цим вимогам і не повинні використовуватися,

– йдеться в документі.



Будівля суду в Маямі також виявилась "неправильною" / фото: Dezeen

Натомість у президента США пропонують повернутися до класичної грецької та римської архітектури.



Будівля суду в Остіні була зведена у 2012 році / фото: Dezeen

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Американський інститут архітекторів виступає проти цієї пропозиції. Американський інститут архітекторів (AIA) навіть створив онлайн-петицію, щоб виступити проти такого плану.

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