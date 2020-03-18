Тренди в дизайні стін: як легко освіжити своє житло фарбою – фото

Стильний декор необов'язково повинен бути дорогим. Іноді освіжити інтер'єр помешкання можна просто стильно перефарбувавши стіни. Ми зібрали для вас 5 порад, які допоможуть легко та просто освіжити ваше житло.

Квіткові чи геометричні візерунки стануть популярними у 2020 році.

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5 порад як легко освіжити житло за допомогою фарби

Сміливі чорно-білі кольори



Чорно-білі кольори завжди лишаються стильними / фото: Budmaster

Не бійтеся використовувати чорний колір під час ремонту. Приміщення не стане темним, якщо ви урівноважите його білим. Також можна спробувати використати контраст темного та світлого у меблях, підлоговому покритті, подушках і так далі.

Повторення візерунків



Геометричні фігури теж часто прикрашають стіни сучасних помешкань / фото: Homediz

Рефрен одного візерунку на стінах створить приємну симфонію кольорів. Такий прийом використовується для підкреслення стін, та змушує не відводити погляд.

Розмір візерунків



Візерунки у формі дерев зазвичай роблять у спальні або вітальні / фото: Voice

Якщо вам не подобаються повторення маленьких метеликів чи квітів, то варто подумати про великий малюнок. Так, сьогодні популярності набирає один великий малюнок або візерунок на однотонній стіні виглядатиме влучно та красиво.

Зразок



Квіти найкраще підійдуть для спальних кімнат / фото: Oboev

Квіткові та і загалом ботанічні візерунки будуть найпопулярнішими найближчим часом. Такі малюнки добре поєднуються з усіма предметами інтер’єру та декору у вітальні, спальні, ванній кімнаті, на кухні чи навіть на фронтовій стіні вашого під'їзду.

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Горошок



Поєднання білого та фіолетового у ванній видається свіжим варіантом / фото: Our-interior

Класичним варіантом візерунку є горошок. Проте не поспішайте відмовлятись від цього варіанту, адже горошок не повинен бути зеленого кольору. Також кола можна зробити більшими за класичні, або навпаки мініатюрними.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням