Трикутний білосніжний будинок для сім'ї побудували в Бельгії – фото
Приватний трикутний будинок для однієї сімї побудували в Бельгії. Вікнами житло виходить на садок.
Про білосніжний будинок пише Archdaily.
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Одна зі сторін приміщення зігнута у півколо, на якій зроблено відразу п'ять вікон. За рахунок такої кількості вікон, світло всередину падає під різними кутами.
Вікна виходять на південний бік, а вхід з північного / фото: Archdaily
Під час будівництва використали натуральну білу цеглу, бетон та дерево, гофровану сталь, а також алюмінієвий каркас.
У вітальні також є камін / фото: Archdaily
Поєднання круглого фасаду з трикутним дахом дає дві закриті тераси. Врахували також сонячний шлях. Таким чином будинок уникає перегріву влітку та лишається теплим взимку.
Для великих кухонь добре підходить острівець посередині / фото: Archdaily
В будинку немає передпокою. Замість цього запропоновано буферну зону, з якої видно кухню, вітальню та інші кімнати.
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Геометричні характеристики будинку роблять його добре освітленим / фото: Archdaily
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