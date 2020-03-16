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Трикутний білосніжний будинок для сім'ї побудували в Бельгії – фото

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Одна стіна будинку - півколо / Archdaily

Приватний трикутний будинок для однієї сімї побудували в Бельгії. Вікнами житло виходить на садок.

Про білосніжний будинок пише Archdaily.

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Одна зі сторін приміщення зігнута у півколо, на якій зроблено відразу п'ять вікон. За рахунок такої кількості вікон, світло всередину падає під різними кутами.


Вікна виходять на південний бік, а вхід з північного / фото: Archdaily

Під час будівництва використали натуральну білу цеглу, бетон та дерево, гофровану сталь, а також алюмінієвий каркас.


У вітальні також є камін / фото: Archdaily

Поєднання круглого фасаду з трикутним дахом дає дві закриті тераси. Врахували також сонячний шлях. Таким чином будинок уникає перегріву влітку та лишається теплим взимку.


Для великих кухонь добре підходить острівець посередині / фото: Archdaily

В будинку немає передпокою. Замість цього запропоновано буферну зону, з якої видно кухню, вітальню та інші кімнати.

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Геометричні характеристики будинку роблять його добре освітленим / фото: Archdaily

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ідеї для дому Дизайн Ідеї для інтер'єру Бельгія Ідеї для екстер'єру Архітектура
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