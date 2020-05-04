Тривимірна панорама: в Португалії збудували будинок навколо вітальні з великими вікнами – фото

В Португалії архітектурна фірма збудувала відпочинковий будинок, в якому спальні розташовуються по периметру вітальні. Сама вітальня виконана в індустріальному стилі та має три стіни з великими панорамними вікнами.

Житло розташоване неподалік Лісабона та має один поверх, пише Dezeen.

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Власниками будинку є літня сімейна пара з Нідерландів.



Окрім пастельних кольорів, дизайнери використали також і світлі тони / фото: Dezeen

Вони не хотіли дверей і, наскільки це можливо, щоб план був відкритим,

– розповів представник архітектурної компанії.

Спальні тут розташовані по периметру великої вітальні, яка служить місцем збору для великої родини. Кожна зі спалень має власні ванні кімнати, вбиральні та приватний внутрішній дворик.



Спальні кімнати тут крихітні / фото: Dezeen

Сама вітальня має оголену бетонну стіну і стелю та простий дизайн меблів. Також тут розташована крихітна кухня з великим обіднім столом та лавою. Основні кольори – пастельні.



Ванні кімнати теж виконані в індустріальному стилі / фото: Dezeen

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До спалень можна дістатися через невеликі передпокої. Тут на бетонних простих стінах висять ткані килими, а на стелях підвісні світильники.