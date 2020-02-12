У Франції всі державні будівлі наполовину будуватимуться з дерева – фото "зелених" проєктів

Французький уряд намагається зробити революцію у сучасному будівництві державних будівель. Тепер щонайменше 50% усіх матеріалів при будівництві будинків, які фінансує французький уряд, повинні мати природне походження.

Про зміни у архітектурній політиці Франції пише Dezeen.

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Я можу підтвердити, що всі громадські установи, які залежать від мене, складатимуться щонайменше з 50 відсотків деревини або матеріалів на біологічній основі,

– пояснив французький міністр у справах міст Жульєн Денорманді.



Проєкт соціального житла в одній з французьких провінцій / фото: Dezeeen

Річ у тім, що природні матеріали мають значно нижчий вуглецевий слід ніж, скажімо бетон чи сталь.



Одна з будівель в майбутньому олімпійському містечку. Париж / фото: The architects newspapers

Почнуть реалізовувати "зелений" проєкт вже під час будівництва олімпійського містечка в Парижі, де у 2024 році відбудуться літні Олімпійські Ігри.

Жульєн Денорманді заявив, що така ініціатива є відповіддю країни на зміни клімату.

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Панорама майбутньої набережної Сени в Парижі / фото: The Times

Минулого року міська влада Парижа прийняла рішення висадити дерева навколо туристичних об'єктів та пам'яток міста.

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