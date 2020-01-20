У США нагородили найкращі варіанти інтер'єру офісних будівель – фото

Престижний американський інститут архітекторів (АІА) оголосив переможців нагород в галузі внутрішньої архітектури. Відзначили найкращі варіанти інтер'єру для офісних будівель. Серед кращих – офіс Google.

Цьогоріч визначили 7 переможців – усі будівлі розташовані у США, пише New Atlas.

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Журі обирало проєкти беручи до уваги "досягнення дизайну разом з відчуттям місця та мети, екології та історії".

Переможці конкурсу інтер'єрів офісних будівель

Офіс Google, Каліфорнія



Будівля розроблена таким чином, щоб в офіс потрапляло якомога більше сонячного світла / фото: AIA

Офіс компанії Ford Нью-Йорк



Після реконструкції будівля стала прозорішою та інклюзивнішою / фото: AIA

Музей скла в Нью-Йорку



Музей розкинувся на площу у 2 тисячі 415 метрів квадратних / фото: AIA

Публічна бібліотека в Чикаго



Колись в цьому приміщенні була телевізійна студія / фото: AIA

Шоколадна фабрика "Данделіон", Сан Франциско



Шоколад на фабриці можуть скуштувати всі охочі / фото: AIA

Массачусетський музей сучасного мистецтва



Фішкою інтер'єру є велика кількість колон / фото: AIA

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Музичний університет Айови



На території університету розташований концертний зал на 700 місць / фото: AIA

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням