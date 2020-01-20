У США нагородили найкращі варіанти інтер'єру офісних будівель – фото
Престижний американський інститут архітекторів (АІА) оголосив переможців нагород в галузі внутрішньої архітектури. Відзначили найкращі варіанти інтер'єру для офісних будівель. Серед кращих – офіс Google.
Цьогоріч визначили 7 переможців – усі будівлі розташовані у США, пише New Atlas.
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Журі обирало проєкти беручи до уваги "досягнення дизайну разом з відчуттям місця та мети, екології та історії".
Переможці конкурсу інтер'єрів офісних будівель
Офіс Google, Каліфорнія
Будівля розроблена таким чином, щоб в офіс потрапляло якомога більше сонячного світла / фото: AIA
Офіс компанії Ford Нью-Йорк
Після реконструкції будівля стала прозорішою та інклюзивнішою / фото: AIA
Музей скла в Нью-Йорку
Музей розкинувся на площу у 2 тисячі 415 метрів квадратних / фото: AIA
Публічна бібліотека в Чикаго
Колись в цьому приміщенні була телевізійна студія / фото: AIA
Шоколадна фабрика "Данделіон", Сан Франциско
Шоколад на фабриці можуть скуштувати всі охочі / фото: AIA
Массачусетський музей сучасного мистецтва
Фішкою інтер'єру є велика кількість колон / фото: AIA
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Музичний університет Айови
На території університету розташований концертний зал на 700 місць / фото: AIA
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