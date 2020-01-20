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У США нагородили найкращі варіанти інтер'єру офісних будівель – фото

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Офісні будівлі мають справді цікаві варіанти інтер'єру / AIA

Престижний американський інститут архітекторів (АІА) оголосив переможців нагород в галузі внутрішньої архітектури. Відзначили найкращі варіанти інтер'єру для офісних будівель. Серед кращих – офіс Google.

Цьогоріч визначили 7 переможців – усі будівлі розташовані у США, пише New Atlas.

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Журі обирало проєкти беручи до уваги "досягнення дизайну разом з відчуттям місця та мети, екології та історії".

Переможці конкурсу інтер'єрів офісних будівель

Офіс Google, Каліфорнія


Будівля розроблена таким чином, щоб в офіс потрапляло якомога більше сонячного світла / фото: AIA

Офіс компанії Ford Нью-Йорк


Після реконструкції будівля стала прозорішою та інклюзивнішою / фото: AIA

Музей скла в Нью-Йорку


Музей розкинувся на площу у 2 тисячі 415 метрів квадратних / фото: AIA

Публічна бібліотека в Чикаго


Колись в цьому приміщенні була телевізійна студія / фото: AIA

Шоколадна фабрика "Данделіон", Сан Франциско


Шоколад на фабриці можуть скуштувати всі охочі / фото: AIA

Массачусетський музей сучасного мистецтва


Фішкою інтер'єру є велика кількість колон / фото: AIA

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Музичний університет Айови


На території університету розташований концертний зал на 700 місць / фото: AIA

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для екстер'єру Архітектура Ідеї для інтер'єру
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15 січня
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