У США заарештували дизайнерку, яка видурила у клієнтів 57 тисяч доларів: фото її інтер'єрів

У Новому Орлеані (США) місцеву дизайнерку звинувачують у шахрайстві. ЇЇ підозрюють у крадіжках та шахрайствах з банківськими операціями. Всі злочини пов'язані з її професійною діяльністю.

Стейсі МакКлеллан нещодавно була затримана поліцією через підозри, пише ADPRO.

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Повідомляється, що слідство розпочалось ще у жовтні 2019 року. Тоді до правоохоронців звернулась сімейна пара з Луїзіани. Подружжя заплатило Стейсі МакКлеллан, яка представилась як Стейсі Івасич, загалом 57 208 доларів у 2018 році.

Проте за свої гроші вони так і не отримали нічого. За словами пари, дизайнерка ігнорувала телефонні дзвінки. Адреса, на якій зареєстрована фірма, в реальності не існує.

Після подальшого розслідування поліція виявила ще й звинувачення у шахрайських угодах, порушених проти її фірми NOLA. Виявилось, що МакКлеллан відмила близько 9 тисяч доларів.

Жінка зможе вийти на волю, якщо хтось внесе заставу у 60 тисяч доларів.

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