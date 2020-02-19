У В`єтнамі побудували "худий" будинок: фото незвичної будівлі

Будинок "Жасмін" розташований в забудованому районі міста Ханой. Місця на будівництво нового житла практично не залишилось, проте така ситуація лише мотивує тамтешніх архітекторів. До прикладу, архітектурна компанія VUUV вирішила звести "худий" будинок.

Нова будівля має 7 поверхів та 800 метрів квадратних, пише Archdaily.

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Маючи цілісну структуру, ми організовуємо різні шари простору, від публічних просторів, напівпублічних та приватних просторів. Основа будівлі включає перший поверх та антресолі, призначені для простору громади,

– пояснили в компанії.



Кожна квартира обладнана всім необхідним / фото: Archdaily

Повідомляється, що з 2 до 7 поверху розташовані різні типи квартир. Зокрема на 2 та 3 поверсі розміщені студії невеликого розміру. А на 5,6 та 7 рівнях – дуплекси.



В будинку багато зелені / фото: Archdaily

Кожна квартира передбачає велику кількість світла та природної вентиляції. Окрім кухні, ванної вітальні, спальні та їдальні, кожна квартира розроблена з балконом.

В інтер'єрі присутні квіткові мотиви, а меблі зроблені місцевими майстрами.



В кожному будинку є балкон / фото: Archdaily

Що стосується меблів всередині будівлі, то ми використали майстерність в’єтнамських майстрів з основними матеріалами, таких як граніт, залізо, дерево,

– розповів представник архітектурної фірми.

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Також на першому поверсі до послуг мешканців розташований гараж / фото: Archdaily

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