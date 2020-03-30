Український бренд Faina створив крісло, списане з жіночих форм – фото

Український дизайнерський бренд Faina створив крісло, яке має "бульбашкову" форму. Дизайнери надихнулися старовинними зображеннями жіночих форм. Підказки брали з археологічних знахідок.

Про унікальне крісло написав відомий дизайнерський журнал Dezeen.

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Вікторія Якуша, засновниця Faina, розповіла, що форму стільця списали з керамічного артефакту давньої богині. Його археологи знайшли на пагорбі Четатуя в Румунії в 1942 році.



Крісло стало окрасою виставки / фото: Dezeen

Вважалося, що чотири жіночі форми, звернені досередини у взаємопов'язаному колі, репрезентують хоро – ритуальний танець.



Засновниця бренду сподівається, що крісло стане популярним / фото: Dezeen

За словами дизайнерки, ці фігури тіла жіночої богині слугували талісманами, щоб принести удачу сім'ям і особливо культурі землеробства.

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Крісло має різні дві різні модифікації / фото: Dezeen

Крісло було представлено на цьогорічному ярмарку колекційного дизайну в Брюсселі, який відбувся з 5 по 8 березня 2020 року.

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