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Український бренд Faina створив крісло, списане з жіночих форм – фото

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Бренд є досить успішним / Dezeen

Український дизайнерський бренд Faina створив крісло, яке має "бульбашкову" форму. Дизайнери надихнулися старовинними зображеннями жіночих форм. Підказки брали з археологічних знахідок.

Про унікальне крісло написав відомий дизайнерський журнал Dezeen.

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Вікторія Якуша, засновниця Faina, розповіла, що форму стільця списали з керамічного артефакту давньої богині. Його археологи знайшли на пагорбі Четатуя в Румунії в 1942 році.


Крісло стало окрасою виставки / фото: Dezeen

Вважалося, що чотири жіночі форми, звернені досередини у взаємопов'язаному колі, репрезентують хоро – ритуальний танець.


Засновниця бренду сподівається, що крісло стане популярним / фото: Dezeen

За словами дизайнерки, ці фігури тіла жіночої богині слугували талісманами, щоб принести удачу сім'ям і особливо культурі землеробства.

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Крісло має різні дві різні модифікації / фото: Dezeen

Крісло було представлено на цьогорічному ярмарку колекційного дизайну в Брюсселі, який відбувся з 5 по 8 березня 2020 року.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ідеї для дому Дизайн Декор і дім
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