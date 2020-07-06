Проєкт квартири в Нью-Йорку, розташований у місті Сан-Паулу , що в Бразилії, є результатом творчості задля комфорту. Сім'я, що складається з батьків та двох маленьких доньок, перед тим, як переїхати до цієї квартири, прожила в Нідерландах 8 років.

Таким чином, постійні посилання на голландську культуру та дизайн пронизували процес творення, щоб сім'я продовжувала ототожнювати свою власну оселю із рідними землями, пише видання Archdaily.

Читайте також: Для великої сім'ї: фото інтер'єру будинку зі сходами, які пристосовані до альпінізму

Крім того, дизайнери облаштували кімнати відповідно до реальних потреб кожного. Через це виникли ексклюзивні апартаменти, один кабінет та ігрова кімната.



Квартиру наскрізь пронизує світло / Фото Archdaily

Перший поверх складається з коридору та вбиральні. Колір рубіну підкреслює цей простір, який об'єднує квартиру. Перед ліфтом розташована колекція мініатюр з Нідерландів. Другий поверх починається з обідньої зони, яка відокремлює кухню від вітальні.



Cтіл у вітальні нестандартної форми / Фото Archdaily

Третій поверх – це офіс, а четверта відокремлена конструкція – книжкова шафа ігрової кімнати. Всі апартаменти виконані в одній кольоровій палітрі.



Оливкові стіни у вітальні додають затишку / Фото Archdaily

Меблі були привезені з Нідерландів, окремі деталі були розроблені компанією FCstudio, яка також розробила столярні вироби. Дизайн нью-йоркської квартири перетворив емоційні бажання сім'ї на дизайн інтер’єру, водночас враховуючи її необхідну та особливу функціональність.

Більше фото сучасної квартири у Нью-Йорку: