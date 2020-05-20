Як постелити теплий лінолеум вдома: покрокова інструкція – фото

Сьогодні нам пропонують безліч варіантів для підлогового покриття. І якщо для більшості кімнат в будинку найкраще підходить паркет чи ламінат, то на кухні зазвичай використовують керамічну плитку. Попри всі переваги такого покриття, без додаткового підігріву плитка буде занадто холодною для кімнати, де мешканці проводять багато часу. Яка альтернатива плитці – читайте в матеріалі.

Однією з найкращих альтернатив керамічній плитці на кухні є теплий лінолеум, повідомляє Дизайн 24.

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Якщо вам не вистачає грошей на підігрів підлоги на кухні, то пропонуємо вам інструкцію щодо встановлення теплого лінолеуму.

Покрокова інструкція по встановленню теплого лінолеуму вдома

Демонтаж



Демонтаж можна легко зробити своїми руками / фото: Depositphotos

Перед тим як замінити підлогу на кухні, варто здемонтувати старе покриття. Зривати треба не лише саму плитку, але й старий клей. Таким чином ви не зменшуватимете площу кімнати та в результаті отримаєте рівну підлогу.

Підготовка



Бетон допоможе вирівняти підлогу / фото: Depositphotos

Після демонтажу треба максимально вирівняти площу за допомогою свіжого бетону. Для цього існують спеціальні суміші. Які саме вибрати – вирішувати вам, адже найважливішим є сам результат, тобто рівна стяжка.

Дерев'яні плити



Такі плити є хорошим та доступним варіантом підлогового покриття / фото: Depositphotos

Для наступного кроку вам знадобляться плити "OSB" та поліетиленова підкладка. Купити дерев'яні панелі ви можете в будь-якому спеціалізованому магазині. Поліетилен стелять під плити, а самі "OSB" прикручують за допомогою звичайних шурупів. Таке покриття зарекомендувало себе як вологостійке, також плити легко монтуються та забезпечують хорошу звукоізоляцію.

Лінолеум



Не забудьте про плінтус / фото: Depositphotos

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На цьому етапі можна впевнено стелити сам лінолеум та встановлювати плінтуси. Така підлога хоч і не здатна зігріти, проте не втрачатиме кімнатної температури та зберігатиме тепло в будинку.