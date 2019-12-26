В Англії спеціально створили незручний номер у готелі з жахливими умовами: у чому секрет

В Англії дизайнер створив незручний готельний номер: він дуже маленький, ліжко – високе і незручне, а двері до вбиральні не закриваються. Проте автор зробив це спеціально – аби показати, з якими труднощами стикаються люди з інвалідністю.

Про такі номери стало відомо з відгуків відвідувачів на туристичних сайтах, передає BBC.

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Кімнату навмисно спроєктував Крістофер Самюел і називається вона "Готель "Ласкаво просимо". Там ліжко оточене майже метровим бордюром, через який потрібно перелазити щоразу, коли ви хочете лягти спати або встати з ліжка. А розетки обладнані так, що увімкнути телевізор тяжко, бо для цього доведеться пересувати стіл і стелаж.



Ліжко у незручному готелі / Фото BBC

Двері до туалету тут не зачиняються через те, що заважає унітаз.

Створюючи таку незручну кімнату, Крістофер Самюел хотів показати щоденні труднощі, з якими стикаються люди з інвалідністю. "Спочатку людям ця кімната здаватиметься кумедною, але якщо вам доводиться жити в таких умовах, то це не так вже й смішно", – каже він.

За його словами, цим проєктом він хоче привернути увагу не лише до незручностей для людей з особливими потребами, а й до сумної ситуації, яка склалася через постійне скорочення фінансування. "Це ілюстрація результатів жорсткої економії, нестачі житла і того, що бюджети місцевих рад постійно скорочуються", – додав він.

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Як виникла ідея створити незручний номер? У 2017 році Самюела поселили в дешевий готель, який взагалі не був пристосований до його потреб. Йому довелося три місяці жити у готелі, де він стикнувся з серйозними проблемами, оскільки пересувається на візку з електроприводом.

"Мені було важко пересуватися кімнатою, там майже не було місця. Щоб в'їхати в кімнату на візку, мені потрібно було "забитися" в невеликий кут, оскільки двері відкривалися назовні, а в отвір візок не проходив. Потім я мав заднім ходом заїхати в кімнату, закрити двері та проїхати навколо ліжка. Мені довелося спати у візку, оскільки я не міг залізти в ліжко. Я не міг користуватися туалетом – там не було місця для візка. Доводилося ходити у відро. Я не міг митися, бо в номері був лише душ", – розповів чоловік.

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