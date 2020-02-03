В Китаї побудували виставковий центр зі "зміїним" фасадом – фото

Архітектурна компанія Pkaze та дизайнерська фірма Schmidhuber оформили виставковий центр в Китаї "зміїною шкірою" – блідо-зеленою глазурованою керамічною плиткою.

Конференц-центр розташований у місті Нінбо, що на сході Китаю, пише Dezeen.

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В новому центрі проводитимуть виставки та заходи, які стосуються містобудування.



Центр розташований на узбережжі Східнокитайського моря / фото: Dezeen

Метою було створити привабливий, доступний громадський простір у новому районі і тим самим сприяти діалогу між громадянами та особами, які приймають рішення,

– пояснили творці.



Головний вхід в будівлю / фото: Dezeen

Керамічна поверхня фасаду створює оптичну ілюзію. Плитка розташована так, що змінює свій вигляд в залежності від того, під яким кутом дивитись на будівлю.



Навколо організовано громадський простір / фото: Dezeen

Один вхід розташований на рівні першого поверху, а сходи ведуть до чотирьох окремих входів з кожної сторони другого поверху.

Перший та другий поверхи присвячені загальнодоступним зонам, таким як ресторан, бібліотека та приміщення для читання.

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Всередині будівлі багато світла / фото: Dezeen

Виставкові зали розташувались на третьому та четвертому поверсі. На даху є тераса з рестораном.

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