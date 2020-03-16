В Китаї старий цементний завод перетворили на затишне житло – фото
Архітектурна компанія ZMY Design перетворила старий цементний завод на південному сході Китаю на спокійний будинок. Оформили помешкання в мінімалістичному стилі.
Будинок облаштували в портовому місті Сямень, пише Dezeen.
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Житло розмістили у двох циліндричних приміщеннях. Тут збереглась бетонна стеля, а підлога покрита дубовим деревом.
Мінімалізм є трендовим стилем сьогодні / фото: Dezeen
Стіни в приміщенні досі зберігають блідо-сірим порошок, який має на меті викликати "суворий характер" резиденцій, древніх китайських сіл.
Дім – це найінтимніше місце для нас, якому не треба нести складних очікувань від зовнішнього світу,
– розповіли у ZMY Design.
Кухня складається з грубих дерев'яних меблів / фото: Dezeen
Сама будівля була покинута протягом кількох років та значною мірою негостинною. Подекуди старий завод був заповнений сміттям.
Жителі будинку також мають можливість піднятися на терасу, яка розташована на даху.
В спальні є великі панорамні вікна / фото: Dezeen
В кожній кімнаті ростуть дерева, які посаджені в горщики, а вільний простір забезпечує мала кількість меблів. До прикладу у спальні є лише матрац та біла лампа для читання, яка закріплені на стіні.
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Тераса теж у формі циліндра \ фото: Dezeen
Найкращий дизайн прагне служити розуму – це суворий, але глибокий, простий, але тривалий, і здатний поставити тіло і розум у комфортний стан,
– коментують в компанії.
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