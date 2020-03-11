В Китаї відкрили школу-лабіринт з внутрішніми дворами – фото

В китайському місті Нінбо відкрили "безпечну" школу-лабіринт, яка має 5 внутрішні двори, 4 поверхи та велику кількість сходів і коридорів, які сполучають будівлю.

Про архітектурне диво з Піднебесної пише Archdaily.

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Ця будівля побудована за "закритим планом".



Школа має багато внутрішніх двориків / фото: Dezeen

У такому дизайні школи класні кімнати, адміністративні кабінети та інші приміщення розміщуються навколо межі ділянки таким чином, щоб сформувати внутрішній двір і в ньому облаштувати великі громадські приміщення. В результаті громадський двір тут відіграє роль стрижня шкільного простору.



Вигляд комплексу зверху / фото: Dezeen

Всі приміщення поєднані великою кількістю сходів та переходів для зручності учнів.

Переваги такого будівництва

Використання простору

Сьогодні важливим фактором є ефективне використання простору. Такий спосіб будівництва якнайкраще допомагає максимально залучити кожен сантиметр ділянки.

Обличчя міста

Враховуючи, що двір не облаштовували перед фасадом школи, зберігається архітектурна краса міста. Таким чином створено повноцінний архітектурний ансамбль, який гармонійно вписується у зовнішній вигляд міста.

Безпека



Такий тип будівництва стає все популярнішим / фото: Dezeen

Режим внутрішнього двору допомагає формувати в учнів відчуття просторової приналежності та безпеки всередині. Також закритий простір допомагає відчувати єдність учням та вчителям.

Недоліки будівництва

Відчуття замкнутості

Закриті простори мають і свої недоліки. Найчастіше такі школи стають проблемою для учнів з хворобами, які пов'язані з тісним простором.

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Сонячне світло



На деяких майданчиках світла достатньо / фото: Dezeen

Ще одним мінусом закритого типу архітектури є мала кількість сонячного світла. В цій школі проблему світла вирішують шляхом облаштування фасаду "Орігамі", який під певним кутом пропускає світло всередину.

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