В Лондоні переобладнали будинок, використавши списаний матеріал – фото

Списані матеріали упереміш з яскравими стінами стали головною фішкою двох лондонських квартир у вікторіанському стилі. Дизайном займалась фірма Studio 30 Architects.

Проєкт називається Relett House, пише Dezeen.

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Будинки мають по два поверхи. На першому є передпокій, кабінет та коридор із звивистими сходами. На другому є ванна та три спальні. Також у мансарді облаштована четверта спальня.



Будинок став екологічнішим / фото: Dezeen

Також тут створено дитячу ігрову зону поруч із підвальними приміщеннями, освітленими через вікно, яке виходить на доріжку біля входу в будинок. Звісно в середині є велика вітальня, кухня та обідня зона.



З вітальні відкривається прекрасний краєвид / фото: Dezeen

Яскраво-червоні двері ведуть на задній двір та сад.

Поруччя з драпірованого бруса з'єднує усі поверхи та візуально повторює історію будівель,

– розповіли у Studio 30 Architects.



Двері виходять в садок / фото: Dezeen

Увагу привертає старий теслярський стіл, який став острівцем на кухні.

Меблі у спальні теж виготовлені з використаної деревини.



Осучаснений вікторіанський стиль до вподоби британцям / фото: Dezeen

Для відчуття сучасності головна ванна кімната першого поверху пофарбована і обкладена плиткою горизонтальними смугами зеленого та рожевого кольору. Менша ванна поєднує дрібну білу плитку та чорно-жовті вставки.

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Ванна теж вийшла строга / фото: Dezeen

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