Через коронавірус: в Мілані перенесли відому виставку дизайнерських меблів

Виставку меблів Salone del Mobile, яка є найбільшою та найважливішою у світі, перенесли на червень через спалах коронавірусу Covid-19 .

Про таке рішення оголосили організатори виставки, пише Dezeen.

Читайте також: IKEA закриває магазини в Китаї через коронавірус: деталі

Щороку виставка відбувається у проміжку між 21 та 16 квітня.

З огляду на надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, було прийнято рішення про перенесення майбутньої виставки Salone del Mobile,

– йдеться у повідомленні.

До вашої уваги фото із Salone del Mobile минулого року



У минулому році виставка була присвячена переважно офісним меблям / фото: Tecnospa



На думку організаторів, уявлення про офісну фурнітуру є застарілими / фото: Tecnospa



Представлені моделі також відрізняються багатофункціональністю / фото: Tecnospa

Що відомо про виставку Salone del Mobile

найбільша виставка меблів у світі;

дебют ярмарку відбувся 1961 року, з того часу виставка стала щорічною;

площа виставкових залів становить 210 тисяч квадратних метрів.

Більше: Коронавірус в Італії: кількість заражених перевалила за сотню

Яка ситуація з коронавірусом в Італії?Станом на 25 лютого вже відомо про 322 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.



Найбільша кількість хворих в італійських регіонах Ломбардія і Венето.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням