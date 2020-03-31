В Німеччині запропонували перетворити берлінський аеропорт на лікарню – фото
Німецький архітектор Бенедикт Хартл запропонував перетворити новий аеропорт Берліна на "Суперлікарню" для хворих на коронавірус. В міністерстві охорони здоров'я не відкидають такої пропозиції.
Про концепцію "Суперлікарні" пише Archdaily.
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Аеропорт почали будувати ще у 2006 році, проте приймати літаки найближчим часом він не зможе через обмеження авіаперельотів в країні.
Авіаперельоти зараз майже не виконуються / фото: Archdaily
Сьогодні цей аеропорт може нам допомогти,
– розповів Бенедикт Хартл.
Термінали летовища, розміщені на 1470 гектарах, можуть гарантувати, що пацієнти будуть повністю ізольовані та не контактуватимуть з іншими.
Можна розмістити багато таких боксів на території аеропорту / фото: Archdaily
Крім того, одна головна будівля, площею 220 тисяч квадратних метрів, може запропонувати багато місця для надання невідкладної медичної допомоги.
Міністерство охорони здоров'я Німеччини не відкидає створення такої лікарні в будь-якому аеропорту країни, якщо ситуація з пандемією лише погіршуватиметься.
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Великий простір дозволяє розглядати різні варіанти / фото: Archdaily
"COVID-19 Superhospital BER", буде обладнаний круглими модульними кабінами, що складаються з простих сталевих профілів з настилами.
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