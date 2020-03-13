В Португалії в димоході маленького будиночка облаштували кольорову душову вежу – фото

У вузькій шахті димоходу маленького будиночка в Португалії облаштували ванну кімнату та душ. Сама шахта зовні розфарбована цікавими візерунками.

Про черговий проєкт архітектурної компанії Fala Atelier пише Dezeen.

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Невеликий двоповерховий будиночок з монументальним душем так і назвали "Маленький будиночок з монументальним душем".



Сам будинок побудований багато років тому / фото: Dezeen

Висока вежа стоїть в парадоксальній незалежності, відмовляючись бути серйозною, роблячи сміливі формальні заяви,

– описала проєкт представниця архітектурної компанії.

Фасад будинку компанія вирішила не змінювати. Проте таки пофарбували дверний отвір та вікна у яскравий колір.

Всередині два поверхи будинку створюють окремі чіткі простори – кухня, вітальня та обідня зона на першому поверсі та спальня нагорі.



Два поверхи поєднуються металевими круглими сходами / фото: Dezeen

На рівні першого поверху у вежі розміщений невеликий туалет, а на другому розміщені душ та другий туалет.

Зверху вежа має невеликий просвіт, який освітлює душ вдень.



Отвір покликаний додати епічності проєкту / фото: Dezeen

Внутрішні простори визначаються простою палітрою кольорів та візерунків. Білі стіни, смугасті дерев'яні підлоги, поєднання білого мармуру та м'ятно-зелені столярні вироби,

– розповіла про дизайн інтер'єру душової кабіни представниця компанії.

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Так вежа виглядає на другому поверсі / фото: Dezeen

Архітектурна компанія Fala Atelier постійно експериментує з геометричними фігурами, а більшість їхніх творінь знайшли своє втілення у місті Порту.

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