В Португалії в димоході маленького будиночка облаштували кольорову душову вежу – фото
У вузькій шахті димоходу маленького будиночка в Португалії облаштували ванну кімнату та душ. Сама шахта зовні розфарбована цікавими візерунками.
Про черговий проєкт архітектурної компанії Fala Atelier пише Dezeen.
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Невеликий двоповерховий будиночок з монументальним душем так і назвали "Маленький будиночок з монументальним душем".
Сам будинок побудований багато років тому / фото: Dezeen
Висока вежа стоїть в парадоксальній незалежності, відмовляючись бути серйозною, роблячи сміливі формальні заяви,
– описала проєкт представниця архітектурної компанії.
Фасад будинку компанія вирішила не змінювати. Проте таки пофарбували дверний отвір та вікна у яскравий колір.
Всередині два поверхи будинку створюють окремі чіткі простори – кухня, вітальня та обідня зона на першому поверсі та спальня нагорі.
Два поверхи поєднуються металевими круглими сходами / фото: Dezeen
На рівні першого поверху у вежі розміщений невеликий туалет, а на другому розміщені душ та другий туалет.
Зверху вежа має невеликий просвіт, який освітлює душ вдень.
Отвір покликаний додати епічності проєкту / фото: Dezeen
Внутрішні простори визначаються простою палітрою кольорів та візерунків. Білі стіни, смугасті дерев'яні підлоги, поєднання білого мармуру та м'ятно-зелені столярні вироби,
– розповіла про дизайн інтер'єру душової кабіни представниця компанії.
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Так вежа виглядає на другому поверсі / фото: Dezeen
Архітектурна компанія Fala Atelier постійно експериментує з геометричними фігурами, а більшість їхніх творінь знайшли своє втілення у місті Порту.
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