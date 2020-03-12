В Тайвані старий торговий центр перетворили на громадський басейн – фото
Залишки старого торгового центру у Тайвані перетворили на громадський басейн. Старі стіни покликані стати частиною громадського простору.
Про "пишну лагуну" в місті Тайнань подбала архітектурна компанія MVRDV пише Dezeen.
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Представники архітектурної компанії, яка запропонувала не розбирати залишки торгового центру назвали свою ідею захопливою.
Залишки були проінспектовані на міцність / фото: Dezeen
Під час Тайнанської весни люди можуть купатися в зарослих рештках торгового центру. Діти незабаром будуть купатися в руїнах минулого – наскільки це фантастично,
– сказав один із засновників компанії Віні Маас.
На думку засновника компанії, Тайнань дуже сіре місто. А джунглі прямісінько в центрі дадуть більше натхнення його мешканцям.
Діти гуляють по всіх рівнях приміщення / фото: Dezeen
Старий торговий центр носив колись назву "China-Town", та був побудований над старою гаванню міста в 1983 році. Проте багато років тому будівлю вивели з експлуатації.
"Пишна лагуна Тайнань" була вбудована в колишню підземну зону паркування торгового центру, розташовану нижче рівня вулиці.
Сьогодні тут облаштовано громадський простір / фото: Dezeen
Її оточують рослини, дитячі майданчики, місця для збору та аркади, зроблені з фундаментів торгового центру.
За інформацією MVRDV, проєкт розроблений так, щоб пропонувати місця для відпочинку, придатні для всіх сезонів.
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Вигляд зверху / фото: Dezeen
Наприклад, в лагуні постійно змінюватиметься рівень води у відповідь на сезон дощів і посухи, а в літні місяці туман водяної пари випаровуватиметься через вищу температуру незалежно від ступеня кондиціонування повітря.
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