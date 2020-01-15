В Японії звели білосніжний житловий будинок без вікон – фото
Японська компанія FujiwaraMuro Architects спроєктувала мінімалістичний будинок без вікон, але з прозорим вбудованим гаражем, щоб привертати увагу до автомобіля власника.
Мінімалістична резиденція розташована у центрі міста Такамацу, пише Dezeen.
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Клієнт просив, щоб будівля займала якомога більше місця, забезпечувала конфіденційність, мала вбудований гараж, який демонстрував би їх автомобіль, і залізобетонну конструкцію з простими оздобленнями, а не фактурними інтер'єрами із дерева та інших матеріалів,
– розповіли в компанії.
Гараж повинен акцентувати увагу на авто власника / фото: Dezeen
Всередині будинок у Такамацу має три спальні та дві ванні кімнати, які розташовані навколо порожньої серцевини.
В основі атріуму розташована вітальня та їдальня відкритого плану, яка утворює серце будинку.
Дизайн оформлений в стилі мінімалізм / фото: Dezeen
Як і зовнішній вигляд будинку, внутрішня обробка є білою та мінімалістичною для збереження фокусу на автомобілі, який стоїть у вбудованому гаражі. Двері зроблені із скла.
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Середина будинку залишилась порожньою / фото: Dezeen
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