В Японії звели білосніжний житловий будинок без вікон – фото

Японська компанія FujiwaraMuro Architects спроєктувала мінімалістичний будинок без вікон, але з прозорим вбудованим гаражем, щоб привертати увагу до автомобіля власника.

Мінімалістична резиденція розташована у центрі міста Такамацу, пише Dezeen.

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Клієнт просив, щоб будівля займала якомога більше місця, забезпечувала конфіденційність, мала вбудований гараж, який демонстрував би їх автомобіль, і залізобетонну конструкцію з простими оздобленнями, а не фактурними інтер'єрами із дерева та інших матеріалів,

– розповіли в компанії.



Гараж повинен акцентувати увагу на авто власника / фото: Dezeen

Всередині будинок у Такамацу має три спальні та дві ванні кімнати, які розташовані навколо порожньої серцевини.

В основі атріуму розташована вітальня та їдальня відкритого плану, яка утворює серце будинку.



Дизайн оформлений в стилі мінімалізм / фото: Dezeen

Як і зовнішній вигляд будинку, внутрішня обробка є білою та мінімалістичною для збереження фокусу на автомобілі, який стоїть у вбудованому гаражі. Двері зроблені із скла.

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Середина будинку залишилась порожньою / фото: Dezeen

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