Дизайн ванної в білих кольорах: особливості стилю та варіанти оформлення

Для багатьох білосніжна ванна є втіленням чистоти та вишуканості. Сьогодні існує безліч варіантів втілення мрії про ванну в світлих відтінках. Особливості такого дизайну та варіанти його оформлення – в нашому матеріалі.

Суцільний білий колір гармонійно виглядає не лише у великих ваннах, але й в маленьких. В такому випадку найвологіша кімната в будинку здаватиметься найсвітлішою.

Вас також зацікавить: Облаштування маленької ванної – як використати простір з максимальною користю

Особливості дизайну ванної у білих кольорах

Супутні кольори



Сірий колір трохи розвантажить сліпучу білизну кімнати / фото: Агромат

Якщо білосніжна кімната здається вам занадто стерильною та незатишною, то можна додати трохи жовтуватого відтінку в загальну палітру. Колір сонця додасть відчуття тепла, синій та сірий відтінок навпаки матимуть охолоджувальний ефект.

Популярним залишається варіант з чорно-білими кольорами.

Стіни

Тут, безперечно, найкраще підійде керамічна плитка з глянцевою поверхнею або вологостійкі панелі. Завжди хорошим варіантом є комбінування матеріалів. Це дасть інтер’єру більше жвавості та динамічності.

Сьогодні існує багато варіантів поєднання плитки різного розміру. Великоформатний кахель комбінують з дрібною мозаїкою, на підлогу часто ставлять керамограніт. Зазвичай підлога у білій ванній темніша ніж стіни. Саме для підлоги добре підходить молочний чи кремовий колір.

Сантехніка



Темні акценти зажди гармонійно виглядають в білих ваннах / фото: Агромат

В класичних варіантах дизайну ванної кімнати сантехніка білого кольору. Звісно це лише сприяє "білизні" вашої кімнати. Але цікавим варіантом буде додати умивальник чи унітаз з темними відтінками.

Схоже: Фіолетова ванна: як не порушити стиль та що не можна забувати

Освітлення



Підлогу рекомендують залишати на кілька тонів темнішою / фото: Pinterest

Хоча сама кімната у білому кольорі вже досить світла, відсутність вікна може зіграти з вами злий жарт. Найкращим варіантом буде перестрахуватись та додати більше світильників і ламп. Рекомендується встановити якомога більше різних видів підсвітки, дзеркал і скляних елементів, які забезпечать простір легкістю.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням