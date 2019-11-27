Дизайн ванної в сірих тонах: що треба врахувати – фото

Сірий – ефектний, лаконічний, строгий та шляхетний. Саме тому цей колір все частіше стає основним в кресленнях дизайнерів ванних кімнат. Вагаєтесь, чи цей колір підійде вашій ванній? Наш матеріал розвіє усі сумніви.

Сіру плитку часто можна виявити у ванних кімнатах таких стилів, як європейський мінімалізм, лофт та ар-деко. Сіра плитка надає інтер’єру строгий і суворий вигляд, що теж дуже актуально для створення атмосфери всіх цих стилів.

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Варіанти дизайну в сірих тонах

При використанні великої плитки, шви затирають в тон з нею, щоб створити ілюзію монолітної поверхні.



Монолітна сіра поверхня виглядає досить гармонійно / фото: Інтер’єр

Якщо кахель схожий на метал чи бетон, то він ідеально вписується в промислово-урбаністичну атмосферу – лофт. В цьому випадку його комбінують з цеглою або навіть деревом.



Лофту притаманні "рублені" стіни / фото: Pineinterest

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Для арт-деко добре підійде сіра плитка з імітацією каменю і металу, а також з благородним димчастим відтінком. Таке облицювання точно додає інтер’єру солідності і респектабельності, дозволяючи не відхилятися в бік розкоші, а залишатися в рамках елегантної стриманості.

Мінімалізм у ванній передбачає велику плитку / фото: Інтер’єр

Також можна спробувати комбінувати сіру плитку зі світлою, краще – з білою. Хоча також існують привабливі варіанти з червоним чи зеленим кольором.



Хороший приклад поєднання різних кольорів задля контрасту / фото: Новий дім

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