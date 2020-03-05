Ванна кімната в чорному кольорі: стилі та варіанти поєднання відтінків – фото

Чорний колір один з найменш популярних в інтер'єрі ванних кімнат. Ризик зіпсувати ванну через надмірну похмурість, застосувавши чорний колір, справді існує. Проте не варто боятися, адже чорний давно використовується як безпрограшна база в більшості сучасних стилів. Для яких саме підійде чорний та з чим його можна поєднати – читайте в нашому матеріалі.

Візьміть до уваги ще й те, що чорний колір ніколи не вийде з моди.

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З якими кольорами поєднується чорний

чорний з червоним – одна з найцікавіших пар. Розбавити такий дует можна білим або бежевим;

чорно-білий — класична основа для будь-яких інтер'єрів;

розкішно виглядатиме чорний з золотим або срібним;

незвичний варіант — з жовтим і помаранчевим;

також чорний вдало доповнює рожевий, зелений та допоможе знівелювати холод синього.

В яких стилях застосовується чорний колір

Лофт



Лофт починався як гаражний стиль / фото: 5DOM

Традиційний лофт – це поєднання простоти і функціональності. Ванни в такому стилі лаконічні та не рябіють зайвим декором. Необроблені фактури, неприкриті комунікації, бетон, недбала вологостійка штукатурка чи цегляна кладка – ідеально підійдуть для ванної.

Класичний стиль



Класика передбачає пишність форм та плавні лінії / фото: Trizio

Хоч сьогодні в моді мінімалістичні стилі, класика не постаріє ніколи. Чорна класична ванна кімната базується на чорно-білих контрастах. Зазвичай це не стерильний білий, а молочний, кремовий або колір слонової кістки. Також не забувайте, що стиль вимагає дорогої на вигляд сантехніки.

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Арт-деко



Важливий елемент – наявність великих дзеркал у хромованій рамі / фото: 5DOM

Багато скляних поверхонь, сталі та мармуру. Монументальна підлога та стіни помережені візерунками, а також чорно-білий шаховий спосіб обробки приміщення – основні характеристики Арт-деко.

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