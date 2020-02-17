Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність

Касетними електрокамінами називаються ті каміни, які можна вбудувати в стільницю або нішу, і які мають огляд на 360 градусів (круговий огляд).

Тобто, за фактом, це сама топка каміна з модельних дров, яка не має корпусу. Через відсутність корпусу у всіх касетних камінах відсутня функція обігріву, оскільки саме там і розміщується ТЕН нагріву в електрокамінах. Відсутність корпусу і обігріву позитивно впливає на ціну. Так каміни з корпусом і без, з однаковим дизайном топки і муляжем дров, кардинально відрізняються у вартості. Тому, якщо вам не важливий обігрів, але ви хочете класичний підлоговий камін, тоді можна вибрати камін касетного типу і вбудувати його в портал, що заощадить вам пристойну суму грошей.

Dimplex Opti-myst Juneau

Dimplex Opti-myst Albany

Всі касетні каміни –це каміни з 3D технологією візуалізації полум'я, тобто з візуалізацією, яка створюється за допомогою підсвічування водяної пари. У електрокамінах Dimplex це серія Opti-Myst. Виготовляється дана серія, вся без винятку, в Ірландії. Основна відмінність між касетними моделями – це дизайн топки, розмір і додаткові функції.

Найпопулярніша модель касетного типу Dimplex Opti-myst Cassette 400

Популярність даної моделі обумовлена найнижчою ціною серед касетних електрокамінів. При цьому цей фактор ніяк не впливає на якість каміна і візуалізацію полум'я. Просто модель має мінімальний набір функцій і компактний розмір. Доступ до води в даній моделі знаходитися зверху, тобто для того, щоб наповнити бачок з водою, вам потрібно підняти муляж дров.

У такому ж дизайні, але в більшому розмірі, є модель Dimplex Opti-myst Cassette 600

Електрокамін Dimplex Opti-myst Juneau вже має більш складну конструкцію.

Муляж дров виконаний у формі дрібно-наколотих дров і має вбудовані світлодіоди, завдяки яким в каміні присутня функція ефекту тління дров. Доступ до води, на відміну від Cassette 400 і 600, в каміні спереду і наповнення водою здійснюється за допомогою висувної панелі.

Dimplex Opti-myst Cassette L за своєю конструкцією та функціоналу схожий на камін Juneau

Основна відмінність від Juneau – більші габарити та інший дизайн муляжу дров. Муляж виконаний у вигляді напівобгорілих дрібних полін і гілок, і має ефект тління за рахунок вбудованих світлодіодів.

Окремої уваги потребують електрокаміни Dimplex Opti-Myst Cassette 500 і Dimplex Opti-Myst Cassette 1000

На даний момент Cassette 1000 найширший 3D камін, що вбудовується, має ширину більше 1 метра. Крім цього, Cassette 500 і Cassette 1000 можуть ставати в каскад (підключатися між собою), створюючи безперервну лінію вогню з будь-якою шириною, яка буде залежати від кількості моделей в каскаді. Дані каміни єдині серед 3D камінів, які мають можливість підключення безпосередньо до водопроводу, що вирішує питання постійної уваги за наявністю води в баку. Ця функція особливо користується попитом на комерційних об'єктах (готелі, ресторани, торгові центри тощо), де камін повинен працювати постійно без виключення. Також тільки ці моделі мають звуковий ефект горіння дров (потріскування), на відміну від інших каменів Dimplex серії Opti-Myst. Використовуватися дані каміни можуть як з муляжем дров, так і без, імітуючи при цьому горіння газу (ефект біокаміна).

Більш бюджетний варіант касетного каміна може запропонувати компанія Royal Flame – електрокамін Royal Inferno. Камін виготовляється в Китаї, при цьому має гідну якість збірки і картинки полум'я.

Подивитися і протестувати касетні 3D каміни марки Dimplex і Royal Flame можете в шоурумі за адресою вул. Обсерваторна, 13/15. Отримати детальну консультацію можна за телефоном (050) 5001737 або (097) 5001737.