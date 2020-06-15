В Аргентині архітектори спроєктували та втілили в життя проєкт двоповерхового будинку. Основними будівельними принципами приміщення є поєднання бетону та скла. Також на першому поверсі біля вітальні розмістити клумбу.

Стратегія проєкту полягала у тому, щоб створити чергування закритих та відкритих просторів в будинку. Таким чином будівля зовні здається більшою, ніж є насправді, пише Archdaily.

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Другий поверх вийшов більш закритим. Річ у тім, що архітектори планували спочатку одноповерхову будівлю на бетонних балках, а пізніше використали простір під будинком для облаштування кількох додаткових кімнат.



Відкриті простори постійно чергуються із закритими / Фото Archdaily

Саме на першому поверсі і розміщені соціальні кімнати: кухня, вітальня та їдальня. Тож його відкритість не є проблемою.



Камін теж може зонувати приміщення / Фото Archdaily

Проте навіть в такому випадку архітектори вирішили, що інтер'єр занадто сірий, а тому додали більше зв'язку із зовнішнім світом для мешканців – так з'явилась ідея поставити клумбу просто посеред вітальні.



Спальні кімнати пропонують мешканцям більше приватності / Фото Archdaily

На другому поверсі розташовуються лише спальні, тому в цьому випадку закритість сприяє приватності. Загалом сірість бетону компенсують широкі вікна, а затишку в інтер'єрі додає камін.

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З загальної логіки інтер'єру вибивається лише кухня / Фото Archdaily