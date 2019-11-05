Вентиляція ванної кімнати – як правильно підібрати витяжку
Ванна традиційно є найвологішою кімнатою в будинку. Як відомо, волога сприяє росту грибка та розмноженню бактерій, тож якісна вентиляція є необхідною у вашій ванній кімнаті.
Вентиляція сприятиме виведенню лишньої вологи та продовжить термін служби інтер'єру ванної. Є два види вентиляції: природна та примусова.
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Природна вентиляція
- відбувається внаслідок руху повітряного потоку через різницю температур повітря;
- такі вентиляційні системи дешеві, прості в монтажі і обслуговуванні;
- не потребують енергопостачання.
Недоліки природної вентиляції:
- нестабільна робота в спекотну погоду;
- висока чутливість до засмічення вентиляційних каналів.
Примусова вентиляція
- видалення повітря здійснюється за допомогою вентиляторів або інших пристроїв;
- такі системи не залежать від погодних умов;
- при правильному монтажу може працювати в різних режимах.
Серед недоліків примусової вентиляції:
- потрібна електроенергія;
- необхідно прокладати дріт до кожного вентилятора.
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Примусові системи вентиляції універсальніші та практичніші за природні. існують два типи примусової системи вентиляції:
Осьовий вентилятор
Такий вентилятор є дешевим та споживає небагато електроенергії / фото systemax.ua
Такий вентилятор не здатен швидко замінити повітря у великих приміщеннях, але в маленькій кімнаті може цілком підійти. Проте, перед тим як встановити витяжку у ванній, варто перевірити чи вистачить потужності такого пристрою.
Радіальний вентилятор
Вентилятор такого типу стане відмінним рішенням для великих ванних кімнат / фото opt365.com.ua
Має складнішу конструкцію та є дорожчим ніж осьовий вентилятор. Така витяжка досить ефективна і практично не створює шуму. Вентилятор з відцентровим принципом роботи може прокачувати значно більші обсяги повітря, ніж осьові.
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