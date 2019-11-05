Вентиляція ванної кімнати – як правильно підібрати витяжку

Ванна традиційно є найвологішою кімнатою в будинку. Як відомо, волога сприяє росту грибка та розмноженню бактерій, тож якісна вентиляція є необхідною у вашій ванній кімнаті.

Вентиляція сприятиме виведенню лишньої вологи та продовжить термін служби інтер'єру ванної. Є два види вентиляції: природна та примусова.

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Природна вентиляція

відбувається внаслідок руху повітряного потоку через різницю температур повітря;

такі вентиляційні системи дешеві, прості в монтажі і обслуговуванні;

не потребують енергопостачання.

Недоліки природної вентиляції:

нестабільна робота в спекотну погоду;

висока чутливість до засмічення вентиляційних каналів.

Примусова вентиляція

видалення повітря здійснюється за допомогою вентиляторів або інших пристроїв;

такі системи не залежать від погодних умов;

при правильному монтажу може працювати в різних режимах.

Серед недоліків примусової вентиляції:

потрібна електроенергія;

необхідно прокладати дріт до кожного вентилятора.

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Примусові системи вентиляції універсальніші та практичніші за природні. існують два типи примусової системи вентиляції:

Осьовий вентилятор



Такий вентилятор є дешевим та споживає небагато електроенергії / фото systemax.ua

Такий вентилятор не здатен швидко замінити повітря у великих приміщеннях, але в маленькій кімнаті може цілком підійти. Проте, перед тим як встановити витяжку у ванній, варто перевірити чи вистачить потужності такого пристрою.

Радіальний вентилятор



Вентилятор такого типу стане відмінним рішенням для великих ванних кімнат / фото opt365.com.ua

Має складнішу конструкцію та є дорожчим ніж осьовий вентилятор. Така витяжка досить ефективна і практично не створює шуму. Вентилятор з відцентровим принципом роботи може прокачувати значно більші обсяги повітря, ніж осьові.

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