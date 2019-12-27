Облаштування веранди в будинку: варіанти та особливості прибудови

Прибудова до будинку, яка з’єднує житло з ділянкою, може стати для вас місцем вечері у вузькому колі рідних людей чи найкращим простором для читання цікавої книги. Як не перетворити свою веранду на ганок та які є типи такої прибудови – читайте в нашому матеріалі.

Існують два типи веранди – відкритий та закритий. Сьогодні популярність набирає саме закритий її різновид.

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Варіанти облаштування веранди

Відкритий



На відкритій веранді приємно проводити теплі літні вечори / фото: M-strana

Класичний варіант полягає у використанні вертикально встановлених опор з дерева, поверх яких фіксуються горизонтальні поручні.

Великою перевагою відкритого типу є велика кількість світла, порожнього простору. Саме цими факторами варто керуватися, створюючи відповідний дизайн відкритої веранди.

Колір

Основними кольорами прибудови дизайнери радять один з вказаних варіантів: білий, бежевий, кавовий, теракотовий, блакитний, коричневий, рожевий, синій, бордовий, червоний, лимонний, фіолетовий. Сюди входять також похідні від них пастельні ніжні відтінки.

Закритий



Закриту веранду розміщують подалі від очей сторонніх людей / фото: Строимсвоимируками

Ключовою перевагою закритої веранди буде її захищеність від примх погоди. Така прибудова добре доповнює загальний ансамбль будинку та є її повноцінною частиною.

В такому випадку на веранді можна облаштувати те, що не помістилось в основній частині будинку.

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Що можна облаштувати на закритій веранді

вітальню;

кухню;

їдальню;

кімнату відпочинку;

спальню;

більярдну;

гімнастичний зал;

бібліотеку;

зимовий сад;

ванну кімнату;

ігровий куточок;

кабінет;

спортивний зал;

майстерню.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням