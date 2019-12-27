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Облаштування веранди в будинку: варіанти та особливості прибудови

24 Читать новость на русском
Веранда додасть затишку в будинку / Golbis

Прибудова до будинку, яка з’єднує житло з ділянкою, може стати для вас місцем вечері у вузькому колі рідних людей чи найкращим простором для читання цікавої книги. Як не перетворити свою веранду на ганок та які є типи такої прибудови – читайте в нашому матеріалі.

Існують два типи веранди – відкритий та закритий. Сьогодні популярність набирає саме закритий її різновид.

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Варіанти облаштування веранди

Відкритий


На відкритій веранді приємно проводити теплі літні вечори / фото: M-strana

Класичний варіант полягає у використанні вертикально встановлених опор з дерева, поверх яких фіксуються горизонтальні поручні.

Великою перевагою відкритого типу є велика кількість світла, порожнього простору. Саме цими факторами варто керуватися, створюючи відповідний дизайн відкритої веранди.

Колір

Основними кольорами прибудови дизайнери радять один з вказаних варіантів: білий, бежевий, кавовий, теракотовий, блакитний, коричневий, рожевий, синій, бордовий, червоний, лимонний, фіолетовий. Сюди входять також похідні від них пастельні ніжні відтінки.

Закритий


Закриту веранду розміщують подалі від очей сторонніх людей / фото: Строимсвоимируками

Ключовою перевагою закритої веранди буде її захищеність від примх погоди. Така прибудова добре доповнює загальний ансамбль будинку та є її повноцінною частиною.

В такому випадку на веранді можна облаштувати те, що не помістилось в основній частині будинку.

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Що можна облаштувати на закритій веранді

  • вітальню;
  • кухню;
  • їдальню;
  • кімнату відпочинку;
  • спальню;
  • більярдну;
  • гімнастичний зал;
  • бібліотеку;
  • зимовий сад;
  • ванну кімнату;
  • ігровий куточок;
  • кабінет;
  • спортивний зал;
  • майстерню.

 А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ремонт Ідеї для дому
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24 грудня
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