Облаштування веранди в будинку: варіанти та особливості прибудови
Прибудова до будинку, яка з’єднує житло з ділянкою, може стати для вас місцем вечері у вузькому колі рідних людей чи найкращим простором для читання цікавої книги. Як не перетворити свою веранду на ганок та які є типи такої прибудови – читайте в нашому матеріалі.
Існують два типи веранди – відкритий та закритий. Сьогодні популярність набирає саме закритий її різновид.
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Варіанти облаштування веранди
Відкритий
На відкритій веранді приємно проводити теплі літні вечори / фото: M-strana
Класичний варіант полягає у використанні вертикально встановлених опор з дерева, поверх яких фіксуються горизонтальні поручні.
Великою перевагою відкритого типу є велика кількість світла, порожнього простору. Саме цими факторами варто керуватися, створюючи відповідний дизайн відкритої веранди.
Колір
Основними кольорами прибудови дизайнери радять один з вказаних варіантів: білий, бежевий, кавовий, теракотовий, блакитний, коричневий, рожевий, синій, бордовий, червоний, лимонний, фіолетовий. Сюди входять також похідні від них пастельні ніжні відтінки.
Закритий
Закриту веранду розміщують подалі від очей сторонніх людей / фото: Строимсвоимируками
Ключовою перевагою закритої веранди буде її захищеність від примх погоди. Така прибудова добре доповнює загальний ансамбль будинку та є її повноцінною частиною.
В такому випадку на веранді можна облаштувати те, що не помістилось в основній частині будинку.
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Що можна облаштувати на закритій веранді
- вітальню;
- кухню;
- їдальню;
- кімнату відпочинку;
- спальню;
- більярдну;
- гімнастичний зал;
- бібліотеку;
- зимовий сад;
- ванну кімнату;
- ігровий куточок;
- кабінет;
- спортивний зал;
- майстерню.
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