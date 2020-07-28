Вибух кольорів у стилі поп-фанк: нестандартний дизайн готелю на Ібіці – фото зсередини
Проєкт передбачав повне оновлення старої будівлі, основні акценти на матеріалах. Основним елементом є використання близько 12 тисяч квадратних метрів плитки в різних відтінках, іспанського виробника.
Таку плитку використовують, як ззовні, так і всередині. У фасад додали деякі консольні та вертикальні елементи, а також інтенсивне освітлення, пише видання Archdaily.
Читайте також: Жовта кухня та стильний гараж: фото дерев'яного будинку з Бразилії
Зал очікування – багатофункціональний простір, куди, окрім реєстрації гостей, є можливість відвідати бібліотеку, кафе та номер "Нульовий люкс". Це прозорий простір, де можна спати безкоштовно одну ніч, але за вами спостерігатимуть усі відвідувачі готелю.
Стійка реєстрації розташована посередині холу / Фото Archdaily
З залу можна перейти у зону відпочинку. ЇЇ виконали у рожевих та фіолетових тонах.
У цьому готелі гармонійно поєднались яскраві кольори / Фото Archdaily
З іншого боку, кімнати та коридори – це вибух кольорів. Для номерів є три різних кольорових палітри, змішані в 60 номерах готелю.
З тераси відкривається мальовничий вид / Фото Archdaily
Також варто згадати цілу серію меблів та освітлювальних предметів, які виготовили на замовлення для цього проєкту. Тож, якщо ви хочете отримати максимальне естетичне задоволення від апартаментів – вам на Ібіцу, в готель "Paradiso".
Більше фото фантастичного готелю у туристичному куточку Іспанії:
-
Електроенергія та електрокамін: скільки споживає, економічні електрокаміни, робота на обігріві11 червня , 13:12
-
Жовта кухня та стильний гараж: фото дерев'яного будинку з Бразилії24 липня , 15:19
-
Сімейна пара викупила майже зруйнований будинок та перетворила його на сучасне житло – фото24 липня , 08:55