Проєкт передбачав повне оновлення старої будівлі, основні акценти на матеріалах. Основним елементом є використання близько 12 тисяч квадратних метрів плитки в різних відтінках, іспанського виробника.

Таку плитку використовують, як ззовні, так і всередині. У фасад додали деякі консольні та вертикальні елементи, а також інтенсивне освітлення, пише видання Archdaily.

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Зал очікування – багатофункціональний простір, куди, окрім реєстрації гостей, є можливість відвідати бібліотеку, кафе та номер "Нульовий люкс". Це прозорий простір, де можна спати безкоштовно одну ніч, але за вами спостерігатимуть усі відвідувачі готелю.



Стійка реєстрації розташована посередині холу / Фото Archdaily

З залу можна перейти у зону відпочинку. ЇЇ виконали у рожевих та фіолетових тонах.



У цьому готелі гармонійно поєднались яскраві кольори / Фото Archdaily

З іншого боку, кімнати та коридори – це вибух кольорів. Для номерів є три різних кольорових палітри, змішані в 60 номерах готелю.



З тераси відкривається мальовничий вид / Фото Archdaily

Також варто згадати цілу серію меблів та освітлювальних предметів, які виготовили на замовлення для цього проєкту. Тож, якщо ви хочете отримати максимальне естетичне задоволення від апартаментів – вам на Ібіцу, в готель "Paradiso".

Більше фото фантастичного готелю у туристичному куточку Іспанії: