Віддалено нагадує жіночий бюст: екстравагантний дизайн інтер'єру у Бразилії – фото

Головна дизайнерка цієї квартири є донькою музиканта, саме тому в інтер'єр вміло вплітаються фактури з музичного світу, а всі деталі в дизайні – занурюють у дитинство.

Яскравим прикладом вплетіння музики в дизайн є акварельне панно, яке намалював батько дизайнерки на музичних паритурах. А також використані фрагменти творів Ді Кавальканті і Леда Катунда, пише видання Archdaily.

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Виготовлена з дерева Тауарі (вид бразильської золи), підлога служить фоном для килима.



В дизайні використали музичні мотиви / фото: Archdaily

На стіні біло-брудне мінеральне покриття, виготовлене з надлишкових викидів вуглекислого газу. У стелі непряме освітлення, посередині розташоване отвір, що додає природного світла.



Усі елементи декору перегукуються між собою / фото: Archdaily

Органічні форми є скрізь. У чайній кімнаті – ексклюзивна модульна, яку дизайнер Пауло Алвес презентує на виставці.



Оздоблення стін та підлоги на кухні ідентичні / фото: Archdaily

Це середовище, яке не є лише питанням користі від простору, але є тією піснею, яка нагадує про дитинство. Все, щоб ми почували себе добре, розслабленими, зазначають автори проєкту.

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