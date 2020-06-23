Ремонт реалізований у 150 річному будинку, який розташований біля плантацій. Після реновації вхід до будинку розташовується з боку саду, а перекриття між горищем та поверхом відсутнє. Змінився також інтер'єр, який тепер більше схожий на сучасний.

До ремонту уся споруда має продовгасте планування, тож кімнати тут вузькі, але довгі, повідомляє Archdaily.

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Власником будинку є місцевий фермер, який успадкував ділянку від свого батька.



Тепер основний вхід в будівлю розташовується з боку плантації / Фото Archdaily

Після завершення реновації простір поділили на три частини:

Основний простір: спальня та кухня.



Більшість кімнат тут дуже довгі / Фото Archdaily

Центральна смуга: яка відповідає за з'єднання будинку з садом. Для цього зносили опорні стіни, встановили балки, а верхню частину обнесли склом.

Приватна частина: захищена від сторонніх поглядів та найбільш закрита.



Перекриття між поверхом та дахом відсутнє / Фото Archdaily

Внаслідок ремонту створили нову житлову зону, яка включає вітальню, мангал та ганок. Нові простори візуально поєднуються з самою плантацією на ділянці.



Внутрішній дворик тут має дерев'яну підлогу / Фото Archdaily

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Основні кольори інтер'єру тут білий, зелений та колір дерева.