Відкриті простори та відсутність перекриття: будинок із сучасним інтер'єром з Іспанії – фото
Ремонт реалізований у 150 річному будинку, який розташований біля плантацій. Після реновації вхід до будинку розташовується з боку саду, а перекриття між горищем та поверхом відсутнє. Змінився також інтер'єр, який тепер більше схожий на сучасний.
До ремонту уся споруда має продовгасте планування, тож кімнати тут вузькі, але довгі, повідомляє Archdaily.
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Власником будинку є місцевий фермер, який успадкував ділянку від свого батька.
Тепер основний вхід в будівлю розташовується з боку плантації / Фото Archdaily
Після завершення реновації простір поділили на три частини:
Основний простір: спальня та кухня.
Більшість кімнат тут дуже довгі / Фото Archdaily
Центральна смуга: яка відповідає за з'єднання будинку з садом. Для цього зносили опорні стіни, встановили балки, а верхню частину обнесли склом.
Приватна частина: захищена від сторонніх поглядів та найбільш закрита.
Перекриття між поверхом та дахом відсутнє / Фото Archdaily
Внаслідок ремонту створили нову житлову зону, яка включає вітальню, мангал та ганок. Нові простори візуально поєднуються з самою плантацією на ділянці.
Внутрішній дворик тут має дерев'яну підлогу / Фото Archdaily
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Основні кольори інтер'єру тут білий, зелений та колір дерева.
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