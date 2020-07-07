Каталонський архітектор створив експериментальну квартиру над своїм офісом у невеличкому містечку в Каталонії. Альфондак – саме цим арабським словом архітектор вирішив назвати свій спосіб реновації. Практика передбачає створення комфортного житлового простору в покинутій будівлі за допомогою дерева. Детальніше – читайте в матеріалі.

Квартира в місті Реус – це один з прикладів ремонту за принципом альфондак, пише Dezeen.

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Цей простір має площу 55 квадратних метрів. Раніше тут розташовувалась майстерня фотографа. Проте він потім вийшов на пенсію, а студія два роки лишалась без діла.



Студія раніше була зроблена в стилі лофт / Фото Dezeen

Ми вирішили відремонтувати місце, сподіваючись, що хтось може бути зацікавлений у його оренді,

– розповів архітектор.



Більшість простору лишається необжитим / Фото Dezeen

Весь ремонт містить три елементи: шафи для зберігання, невелика кімнатка, яка вміщує ліжко. А також низка панелей, які архітектор називає "шафами" – їх можна використовувати для формування стін, підлоги, стелі та дверей.



Вся електрична проводка тут зовнішня / Фото Dezeen

Вся конструкція легко монтується та демонтується за допомогою елементарних інструментів. Житловий простір в ідеалі має бути компактно вбудований у найменший куточок будь-якого великого простору, залишаючи більшу частину будівлі як робочу зону для митців.



Ванна кімната потребує найбільше капіталовкладень / Фото Dezeen

Такі квартири окрім вітальні та спальні містять кухню та ванну кімнату.

Ремонт також є доволі екологічним, адже тут використовуються натуральна деревина, мармур та вторинне скло.

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Весь ремонт можна виконати всього за кілька тижнів / Фото Dezeen

В саме приміщення архітектор майже не вносив змін. Вирішили лише замінити вікна та утеплити стіни, щоб мінімізувати потребу в обігріві.