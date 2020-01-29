Відома архітектурна школа закриється після 88 років існування: причина

Школа архітектури Френка Ллойда Райта в Талієсіні, що в штаті Аризона (США), закриється. Причина – відсутність фінансування.

Школа проводила переговори про фінансову угоду з фондом Ллойда Райта, проте досягти згоди не вдалось, пише Dezeen.

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Про новини повідомила адміністрація самої школи. В планах вже у червні 2020 року закрити кампуси у Скоттсдейлі, та Спрінг-Грін.



Так виглядає приміщення самої школи / фото: Dezeen

Школа архітектури в Талієсіні не змогла досягти домовленості з Фондом Френка Ллойда Райт про збереження школи відкритою,

– йдеться у повідомленні.

За словами голови правління Дана Швайкера, вони зробили все можливе, щоб продовжити існування.



Будівля знаходиться під захистом UNESCO / фото: Frank Lloyd Wright

Архітектурна школа Райта була заснована в 1932 році та вважається однією з найвпливовіших у США.

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Сама школа розташована в пустелі штату Аризона / фото: Dezeen

Весняний семестр 2020 року стане останнім в історії школи. Студентів, які зараз навчаються у Талієсіні, будуть переведені в школу дизайну Інституту дизайну Державного університету Аризони імені Гербергера.

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