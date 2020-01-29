Відоме архітектурне бюро розробить дизайн штаб-квартири виробника смартфонів у Китаї – фото

Zaha Hadid Architects проєктуватиме нову штаб-квартиру для китайського мобільного бренду OPPO в місті Шеньчжень. Масштабне будівництво триватиме до 2025 року.

Про будівництво нової штаб-квартири пише ArchDaily.

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Проєкт розроблений на 185 тисяч квадратних метрів. Це будуть чотири взаємопов'язані вежі, висота яких не перевищуватиме 200 метрів (42 поверхи).



Розташується комплекс у діловому районі міста / фото: ArchDaily

Перші дві вежі пропонуються як "великі гнучкі простори відкритого типу, пов'язані між собою 20-поверховим вертикальним фоє", зовнішні – покликані забезпечувати вертикальну циркуляцію повітря.



Архітектурна компанія є однією з найвідоміших у світі / фото: ArchDaily

Великі атріумні простори об’єднують усіх мешканців завдяки візуальній зв’язці… Велика кількість природного світла, різноманітні робочі середовища та маршрути для пересування персоналу і відвідувачів через будівлю сприяють творчій зацікавленості та спонтанності.

– діляться враження архітектори компанії.



Зсередини будівля теж виглядає вишукано / фото: ArchDaily

Загальна композиція будинків створить новий громадський простір для міста, із численними зручностями на зразок ландшафтного майданчика, художньої галереї, магазинів, ресторанів та панорамного даху з видом на місто.

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Вигляд з даху однієї з веж увечері / фото: ArchDaily

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