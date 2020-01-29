Відоме архітектурне бюро розробить дизайн штаб-квартири виробника смартфонів у Китаї – фото
Zaha Hadid Architects проєктуватиме нову штаб-квартиру для китайського мобільного бренду OPPO в місті Шеньчжень. Масштабне будівництво триватиме до 2025 року.
Про будівництво нової штаб-квартири пише ArchDaily.
До слова: В Японії звели білосніжний житловий будинок без вікон – фото
Проєкт розроблений на 185 тисяч квадратних метрів. Це будуть чотири взаємопов'язані вежі, висота яких не перевищуватиме 200 метрів (42 поверхи).
Розташується комплекс у діловому районі міста / фото: ArchDaily
Перші дві вежі пропонуються як "великі гнучкі простори відкритого типу, пов'язані між собою 20-поверховим вертикальним фоє", зовнішні – покликані забезпечувати вертикальну циркуляцію повітря.
Архітектурна компанія є однією з найвідоміших у світі / фото: ArchDaily
Великі атріумні простори об’єднують усіх мешканців завдяки візуальній зв’язці… Велика кількість природного світла, різноманітні робочі середовища та маршрути для пересування персоналу і відвідувачів через будівлю сприяють творчій зацікавленості та спонтанності.
– діляться враження архітектори компанії.
Зсередини будівля теж виглядає вишукано / фото: ArchDaily
Загальна композиція будинків створить новий громадський простір для міста, із численними зручностями на зразок ландшафтного майданчика, художньої галереї, магазинів, ресторанів та панорамного даху з видом на місто.
Дивіться також: Обвита стрічками: в Австралії побудували незвичну шестиповерхову будівлю – фото
Вигляд з даху однієї з веж увечері / фото: ArchDaily
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням