У вигляді повітряних кульок: у Швеції виготовляють незвичне облицювання для стін
Шведський меблевий бренд Hem виконує замовлення з облаштування інтер'єру за допомогою повітряних кульок, як наповнені єсмонітом. Нещодавно засновники отримали замовлення на облаштування першого прилавка за цією технологією.
Прилавок Puffy Brick складається з аморфних блоків, які виготовлені за допомогою інноваційної технології лиття з єсмоніту, повідомляє Dezeen.
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Ми захоплюємось брендом Hem і вважаємо почесним мати такий сюрреалістичний об'єкт поруч із більш візуально витонченими фрагментами компанії,
– розповіли власники магазину.
Кульки повинні спочатку висохнути / Фото Dezeen
Для виготовлення такого прилавка, спочатку представники компанії створили металеву основу, яку обнесли склом. Тоді, наповнені рідиною кульки, творці встановлювали між склом та прилавком. Пізніше кульки застигали і їх приклеювали до основи.
Елементи можна створювати довільної форми / Фото Dezeen
Творці називають ці кольорові кульки "пухнастою цеглою". Компанія заснована у 2014 році та базується у Стокгольмі.
Кожен прилавок роблять вручну / Фото Dezeen
Що таке єсмоніт?
Будівельна суміш, яка складається з матеріалу на основі гіпсу в акриловій смолі.
Колір також може бути довільним / Фото Dezeen
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