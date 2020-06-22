Шведський меблевий бренд Hem виконує замовлення з облаштування інтер'єру за допомогою повітряних кульок, як наповнені єсмонітом. Нещодавно засновники отримали замовлення на облаштування першого прилавка за цією технологією.

Прилавок Puffy Brick складається з аморфних блоків, які виготовлені за допомогою інноваційної технології лиття з єсмоніту, повідомляє Dezeen.

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Ми захоплюємось брендом Hem і вважаємо почесним мати такий сюрреалістичний об'єкт поруч із більш візуально витонченими фрагментами компанії,

– розповіли власники магазину.



Кульки повинні спочатку висохнути / Фото Dezeen

Для виготовлення такого прилавка, спочатку представники компанії створили металеву основу, яку обнесли склом. Тоді, наповнені рідиною кульки, творці встановлювали між склом та прилавком. Пізніше кульки застигали і їх приклеювали до основи.



Елементи можна створювати довільної форми / Фото Dezeen

Творці називають ці кольорові кульки "пухнастою цеглою". Компанія заснована у 2014 році та базується у Стокгольмі.



Кожен прилавок роблять вручну / Фото Dezeen

Що таке єсмоніт? Будівельна суміш, яка складається з матеріалу на основі гіпсу в акриловій смолі.



Колір також може бути довільним / Фото Dezeen