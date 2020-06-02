Інтер'єрна студія Esoteriko вибрала світлі кольори та природні матеріали для кожної кімнати цього будинку в Сіднеї, крім однієї спальні, яка пофарбована у яскраво-синій колір. Загалом будівля має три поверхи та призначена для проживання тут великої сім'ї.

Будівництво приміщення розпочалось у 1920 році, проте інші два добудували аж 70 років потому, повідомляє Dezeen.

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Через постійні маніпуляції з добудовами, інтер'єр помешкання втратив свою цілісність.



Всередині використали багато дерева / Фото Dezeen

Хоч будинок був великий, простори часом виглядали тут незграбно та заплутано,

– розповів один з дизайнерів.



В кімнаті є лише одна кімната, яка сильно вибивається з загальної палітри / Фото Dezeen

Загалом для оформлення інтер'єру була обрана послідовна палітра матеріалів та оздоблень, які допоможуть поєднати між собою простори, включаючи дерево та камінь, натуральний текстиль та відтінки білого та сірого.



Синій також є найпопулярнішим в цьому році / Фото Dezeen

Проте дизайнери вирішили зробити один виняток, та пофарбували одну з кімнат в яскравий синій колір – улюблений відтінок дочки власників.

На першому поверсі розташована кухня з великим панорамним вікном, а її родзинкою є великий мармуровий стіл.



В будинку загалом є два вітальні / Фото Archdaily

Загалом на першому поверсі є чотири спальні, разом з вітальнею та синьою кімнатою. На рівні підвалу також є ще одна спальня та вітальня.

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Сходи були зроблені з деревини місцевого кедра / Фото Archdaily

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