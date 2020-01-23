Висадять 160 дерев: у Відні з'явиться еко-магазин IKEA – фото

Понад 150 дерев прикрашатимуть сітчастий фасад магазину IKEA. На кожному поверсі будівлі будуть висаджені дерева, а на даху розміщуватиметься сад.

Про плани "змінити поведінку клієнтів" розповіли у студії Querkraft Architekten, пише Dezeen.

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Огорнутий зеленню магазин матиме сітчасту форму та буде доступний для пішоходів, а також громадського транспорту.



IKEA хоче змінити поведінку покупців, які все замовляють додому / фото: Dezeen

Все більше клієнтів навіть не замислюються про те, щоб самостійно перенести додому свої меблі. Їх речі доставляють додому. Можливості замовлення в Інтернеті сприяють такій поведінці,

– говорять в компанії.

Магазин зведуть в кінці вулиці жвавої вулиці Mariahilferstrasse. В приміщення також планують розмістити готель.



Будівля матиме кілька входів \ фото: Dezeen

Конструкція будівлі будуватиметься із сталі та бетону. Її фасад буде складатися кількох терас, відкритих просторів та розширених приміщень для забезпечення прозорості.



Сітчаста структура фасаду потрібна для вирощування дерев на всіх поверхах / фото: Dezeen

В компанії планують висадити 160 дерев, що допоможе знизити температуру в будівлі як мінімум на два градуси.

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Біля будівлі не передбачені автомобільні стоянки, а лише велосипедні / фото: Dezeen

На перших чотирьох поверхах розміщуватиметься продукція IKEA. А готель на 345 ліжок займатиме два верхні рівні. На даху будинку розміститься сад з ресторанами.

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