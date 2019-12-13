Вітальня в класичному стилі: освітлення, меблі, кольори та поради щодо оформлення
Класичний стиль завжди асоціювався з витонченістю. Такий стиль підкреслює статус свого власника, а тому завжди буде модним. Які кольори притаманні класиці? Які вибрати меблі та як оформити освітлення – читайте у нашому матеріалі.
Напевно найчастіше класичний варіант вибирають для інтер’єру вітальні. Адже саме тут ви приймаєте гостей та проводите час з родиною.
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Які основні риси стилю?
- симетричність;
- спокійні кольори;
- дорогі тканини;
- масивні меблі;
- багато декору;
- мінімум побутової техніки.
Як оформити вітальню в класичному стилі
Дзеркала
Здавна велика кількість дзеркал в кімнаті символізувала достаток власника. Тому великі та малі дзеркала на стінах добре підійдуть цьому стилю.
Підлога
Килим гармонійно виглядатиме в класичному інтер’єрі / фото: 5DOM
Підлога в такій вітальні обов’язково повинна бути дерев’яною. Це може бути паркет, ламінат або імітація дерева.
Стіни
Найкращим варіантом для оздоблення стін в цьому дизайні будуть шпалери. Це можуть бути квіти або східні мотиви – головне не порушувати пастельні відтінки, які притаманні стилю.
Стеля
Стелі в класиці завжди білого кольору / фото: Новый дом
Стеля в класиці – це справжній витвір мистецтва. Тут багато ліпнини, розпису та різних елементів. Зазвичай саме стеля найдорожча в класичному інтер’єрі.
Меблі
Важливо, щоб меблі гармоніювали зі стінами / фото: Домашнє будівництво та дизайн
Старі дивани, тумбочки, комоди та шафи – саме те, що потрібно класиці. Вони не обов’язково повинні бути вінтажними, проте точно повинні нагадувати старі меблі. Відмінно виглядають меблі з різбленням.
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Освітлення
Забудьте про світлодіоди та сучасні світильники. Важливим елементом освітлення вітальні в класичному стилі буде велика скляна люстра. Дозволяється додавати елегантні настінні світильники. Гармонійно виглядатимуть також свічники.
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