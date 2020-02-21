Вітальня в сірому кольорі: відтінки та особливості такого вибору – фото
Відомо, що сірий колір легко поєднується з іншими, є практичним та здатен знімати втому і напругу після важкого дня. Саме тому варто задуматись над використанням сірого у власній вітальні. Які відтінки має сірий колір, з чим його можна комбінувати та які особливості такого вибору – читайте в нашому матеріалі.
Сірий можна легко використовувати у ролі фону для світліших або темніших тонів.
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Які відтінки сірого використовують в інтер'єрі вітальні
- металік;
- колір мокрого асфальту;
- бетон;
- світлий та темний сірий.
Особливості сірого кольору в інтер'єрі вітальні
Яскраві меблі
Акценти у вигляді синього кольору будуть модними у 2020 році / фото: Ukr.media
Дизайнери радять в сірій вітальні використовувати яскраву оббивку для меблів та подушок.
Поєднання трьох кольорів
Варто не використовувати багато відтінків в одній кімнаті / фото: Homediz
Сірий, чорний і білий створюють строгий, але при цьому цікавий союз. Ідеально підійде для любителів пастельного дизайну.
Легко перевантажити інтер'єр
Навіть однотонна сіра кімната може виглядати стильно / фото: DD
Пам'ятайте, що у вітальні не може бути більше п'яти відтінків сірого і більше двох яскравих кольорів – в іншому випадку вийде перевантажений інтер'єр.
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В яких стилях найчастіше застосовують сірий
- модерн;
- абстракціонізм;
- мінімалізм;
- хай-тек;
- гранж;
- індустріалізм;
- лофт.
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