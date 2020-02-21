Вітальня в сірому кольорі: відтінки та особливості такого вибору – фото

Відомо, що сірий колір легко поєднується з іншими, є практичним та здатен знімати втому і напругу після важкого дня. Саме тому варто задуматись над використанням сірого у власній вітальні. Які відтінки має сірий колір, з чим його можна комбінувати та які особливості такого вибору – читайте в нашому матеріалі.

Сірий можна легко використовувати у ролі фону для світліших або темніших тонів.

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Які відтінки сірого використовують в інтер'єрі вітальні

металік;

колір мокрого асфальту;

бетон;

світлий та темний сірий.

Особливості сірого кольору в інтер'єрі вітальні

Яскраві меблі



Акценти у вигляді синього кольору будуть модними у 2020 році / фото: Ukr.media

Дизайнери радять в сірій вітальні використовувати яскраву оббивку для меблів та подушок.

Поєднання трьох кольорів



Варто не використовувати багато відтінків в одній кімнаті / фото: Homediz

Сірий, чорний і білий створюють строгий, але при цьому цікавий союз. Ідеально підійде для любителів пастельного дизайну.

Легко перевантажити інтер'єр



Навіть однотонна сіра кімната може виглядати стильно / фото: DD

Пам'ятайте, що у вітальні не може бути більше п'яти відтінків сірого і більше двох яскравих кольорів – в іншому випадку вийде перевантажений інтер'єр.

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В яких стилях найчастіше застосовують сірий

модерн;

абстракціонізм;

мінімалізм;

хай-тек;

гранж;

індустріалізм;

лофт.

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