Інтер’єр вітальні в стилі кантрі: особливості та що варто врахувати

Кімната, яка оформлена в стилі кантрі, який прийшов до нас з англомовних країн, змушує відчути себе десь в маленькому селі на півдні графства Ессекс чи Кент. Чому цей стиль сьогодні популярний, та які його особливості – читайте у матеріалі.

Сьогодні жителі мегаполісів радо використовують кантрі в інтер’єрі своїх будинків через його простоту та екологічність.

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Особливості стилю кантрі

Природні матеріали



Велика кількість неотесаного дерева підійде ідеально / фото: Vision Maison

Стиль кантрі передбачає використання лише природних матеріалів. Зрідка використовують стилізацію. Ви повинні максимально оточити себе деревом, каменем, текстильними виробами та декоративними дрібничками у вигляді дрібничок ручної роботи та квітів.

Забудьте про хромовані матеріали, гартоване скло чи пластик. Кожна деталь повинна натякати на давній спосіб життя.

Кольори



Яскравим кольорам не місце в стилі кантрі / фото: 12 миллионов

Основний акцент варто робити на теплих пастельних відтінках. В основі будуть коричневий, шоколадний, горіховий або бежевий кольори. Дизайнери також рекомендують бузковий, пісочний та приглушений зелений.

Практичність

Масивні дерев’яні меблі без сучасного оздоблення виглядають надзвичайно гармонійно в стилі кантрі. Чіткі лінії, мінімум обробки та натуральні кольори лише посилять відчуття сільського будиночка. Не відмовляйтесь від старих скринь, лавок чи полиць – сміливо перенесіть їх з горища до вітальні.

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Декор



Навіть з мінімальною кількістю декору кантрі виглядає дуже презентабельно / фото: Ідеї декору

Не варто захоплюватись прикрашання кімнати, але вишиті серветки ручної роботи, свічники, та керамічні статуетки ідеально впишуться в інтер’єр. Також не забувайте про органічність, щоб не перетворити вітальню на ярмарок або музей.

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