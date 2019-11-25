Інтер’єр вітальні в стилі модерн: базові правила та корисні поради
Вітальня традиційно вважається однією з найважливіших кімнат в будинку. Саме у вітальню часто приводять гостей, зустрічаються з сім’єю, та просто проводять своє дозвілля мешканці будинку. Як оформити кімнату в модерному стилі та не помилитись в деталях – у нашому матеріалі.
Модерн – стиль якому вже понад 100 років. Проте з часу свого виникнення він сильно видозмінився.
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Суворі правила в модерні відсутні, проте певні догми таки існують.
Особливості стилю модерн
В модерні зникла строгість, яка притаманна класичному стилю / фото: Voice
- плавні лінії, відсутність гострих кутів;
- наявність кількох автономних зон;
- яскраве освітлення, забезпечене кількома джерелами;
- пріоритет пастельних відтінків;
- природні мотиви, кольору;
- відсутність зайвого декору.
Модерн споріднений з класикою, проте в цьому стилі вже часто можна натрапити на зони для відпочинку, роботи або навіть сну.
На відміну від інших стилів, строгі правила не притаманні модерну / фото: Architectureblog
В дизайні вітальні, офрмленої в стилі модерн, широко використовуються сьогоднішні інновації у вигляді багаторівневих підлог і стель, систем точкових світильників.
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Переваги стилю модерн
Стиль гармонійно виглядає у великих та малих приміщеннях / фото: Інтер’єр
- максимальна функціональність;
- відсутність строгих правил;
- відповідність житла сучасним вимогам;
- економічність.
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