Інтер’єр вітальні в стилі модерн: базові правила та корисні поради

51 Читать новость на русском
Вітальня у модерному стилі відповідає сучасним тенденціям в дизайні / Architectureblog

Вітальня традиційно вважається однією з найважливіших кімнат в будинку. Саме у вітальню часто приводять гостей, зустрічаються з сім’єю, та просто проводять своє дозвілля мешканці будинку. Як оформити кімнату в модерному стилі та не помилитись в деталях – у нашому матеріалі.

Модерн – стиль якому вже понад 100 років. Проте з часу свого виникнення він сильно видозмінився.

Вас зацікавить:Квартира в стилі лофт: головні особливості цього стилю – фото

Суворі правила в модерні відсутні, проте певні догми таки існують.

Особливості стилю модерн


В модерні зникла строгість, яка притаманна класичному стилю / фото: Voice

  • плавні лінії, відсутність гострих кутів;
  • наявність кількох автономних зон;
  • яскраве освітлення, забезпечене кількома джерелами;
  • пріоритет пастельних відтінків;
  • природні мотиви, кольору;
  • відсутність зайвого декору.

Модерн споріднений з класикою, проте в цьому стилі вже часто можна натрапити на зони для відпочинку, роботи або навіть сну.


На відміну від інших стилів, строгі правила не притаманні модерну / фото: Architectureblog

В дизайні вітальні, офрмленої в стилі модерн, широко використовуються сьогоднішні інновації у вигляді багаторівневих підлог і стель, систем точкових світильників.

Читайте також:Дизайн однокімнатної квартири: вибираємо стиль приміщення

Переваги стилю модерн


Стиль гармонійно виглядає у великих та малих приміщеннях / фото: Інтер’єр

  • максимальна функціональність;
  • відсутність строгих правил;
  • відповідність житла сучасним вимогам;
  • економічність.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ідеї для дому Ремонт Вітальня
Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
20 листопада
761
Залиште відгук